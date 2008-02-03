|Bricci
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Pourquoi on dépense trop au marché
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2 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : 11/07 12:09:31
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|FefefeuJejejeu
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
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Si ses légumes sont aussi trafiqués qu'elle, très peu pour moi
Contribution le : 11/07 13:19:39
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|MYRRZINN
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Ben, y'a pas marqué "ne pas tâter les melons".
Contribution le : 11/07 18:10:12
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|JackVance
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0 #4
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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Contribution le : 11/07 18:45:43
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|FefefeuJejejeu
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0 #5
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Je masterise !
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@JackVance Je n'en doute pas qu'ils sont fermes, c'est ce qui à dedans qui me plaît pas.
Sinon, ça ne remplace pas l'étiquetage obligatoire avec prix au kg et origine pour chacune des caisses .
Contribution le : 11/07 19:46:47
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|domi13180
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0 #6
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Bonjour. Vous avez de belles miches ?
Contribution le : 11/07 23:12:19
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