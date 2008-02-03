Pourquoi on dépense trop au marché



Je masterise ! Inscrit: 18/03/2016 21:26 Post(s): 2085 Karma: 1314

JackVance Je n'en doute pas qu'ils sont fermes, c'est ce qui à dedans qui me plaît pas.



Sinon, ça ne remplace pas l'étiquetage obligatoire avec prix au kg et origine pour chacune des caisses Je n'en doute pas qu'ils sont fermes, c'est ce qui à dedans qui me plaît pas.Sinon, ça ne remplace pas l'étiquetage obligatoire avec prix au kg et origine pour chacune des caisses

Contribution le : 11/07 19:46:47