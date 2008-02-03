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Bricci
Pourquoi on dépense trop au marché
 2  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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https://instagram.com/p/DaWCjXOM_j7

Contribution le : 11/07 12:09:31
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FefefeuJejejeu
Re: Pourquoi on dépense trop au marché
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
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Si ses légumes sont aussi trafiqués qu'elle, très peu pour moi

Contribution le : 11/07 13:19:39
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MYRRZINN
Re: Pourquoi on dépense trop au marché
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Ben, y'a pas marqué "ne pas tâter les melons".

Contribution le : 11/07 18:10:12
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JackVance
Re: Pourquoi on dépense trop au marché
 0  #4
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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@FefefeuJejejeu


Ben il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, c'est marqué sous la vendeuse :


Contribution le : 11/07 18:45:43
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FefefeuJejejeu
Re: Pourquoi on dépense trop au marché
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
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@JackVance Je n'en doute pas qu'ils sont fermes, c'est ce qui à dedans qui me plaît pas.

Sinon, ça ne remplace pas l'étiquetage obligatoire avec prix au kg et origine pour chacune des caisses .

Contribution le : 11/07 19:46:47
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domi13180
Re: Pourquoi on dépense trop au marché
 0  #6
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Bonjour. Vous avez de belles miches ?

Contribution le : 11/07 23:12:19
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