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Bricci
Chef en pov
 2  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3216
Karma: 11221

https://instagram.com/p/DZ-9pCySrQF

Contribution le : 11/07 12:11:33
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MYRRZINN
Re: Chef en pov
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3739
Karma: 5987
Le mec bosse en gros dégueulasse. Il en fout partout, fait les montages des plats avec les doigts sans gants au mépris des règles d'hygiène élémentaires (on sait pas où ont traîné ses doigts avant) et pour finir, il pousse les clients à la consommation de boissons en soupoudrant la bouffe d'un gros camion de sel.
Bonne gastro tout le monde

Contribution le : 11/07 18:00:29
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