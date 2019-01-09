|Bricci
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Chef en pov
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2 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Karma: 11221
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Contribution le : 11/07 12:11:33
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Le mec bosse en gros dégueulasse. Il en fout partout, fait les montages des plats avec les doigts sans gants au mépris des règles d'hygiène élémentaires (on sait pas où ont traîné ses doigts avant) et pour finir, il pousse les clients à la consommation de boissons en soupoudrant la bouffe d'un gros camion de sel.
Bonne gastro tout le monde
Contribution le : 11/07 18:00:29
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