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Bricci
Clientèle très chic dans un hôtel
 4  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3241
Karma: 11239

https://instagram.com/p/DaNrr4VM61W

Contribution le : 11/07 16:28:11
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alfosynchro
Re: Clientèle très chic dans un hôtel
 1  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21057
Karma: 8779
Ce doit être des habitués.

Contribution le : 11/07 16:37:22
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Bricci
Re: Clientèle très chic dans un hôtel
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3241
Karma: 11239
@alfosynchro Hahaha ! 🤣

Contribution le : 11/07 17:42:01
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Chrys77
Re: Clientèle très chic dans un hôtel
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4795
Karma: 3417
Malheureusement pour eux, ils n'avaient pas réservé...

Contribution le : 12/07 10:09:21
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