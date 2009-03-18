|Bricci
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Clientèle très chic dans un hôtel
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4 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3241
Karma: 11239
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Contribution le : 11/07 16:28:11
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|alfosynchro
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1 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21057
Karma: 8779
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Ce doit être des habitués.
Contribution le : 11/07 16:37:22
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|Bricci
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3241
Karma: 11239
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@alfosynchro Hahaha !
Contribution le : 11/07 17:42:01
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|Chrys77
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4795
Karma: 3417
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Malheureusement pour eux, ils n'avaient pas réservé...
Contribution le : 12/07 10:09:21
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