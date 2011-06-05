|Bricci
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Définition de goulu
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4 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3241
Karma: 11239
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Contribution le : 11/07 16:29:38
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21057
Karma: 8779
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Il paraît que la mastication joue un rôle important dans la digestion... manifestement pas pour tout le monde.
Contribution le : 11/07 16:35:55
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|MYRRZINN
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3745
Karma: 5987
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@alfosynchro
La masturbation non plus.
Contribution le : 11/07 17:41:51
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|Bricci
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1 #4
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3241
Karma: 11239
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@MYRRZINN Je t’attendais, mais avec un petit jeu de mot dont tu as le secret, du style « c’est pour ça que je mastique consciencieusement et régulièrement » tssstssstsss…
Contribution le : 11/07 17:44:49
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