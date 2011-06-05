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Bricci
Définition de goulu
 4  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3241
Karma: 11239

https://instagram.com/p/DZ5XsgJtXEx

Contribution le : 11/07 16:29:38
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alfosynchro
Re: Définition de goulu
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21057
Karma: 8779
Il paraît que la mastication joue un rôle important dans la digestion... manifestement pas pour tout le monde.

Contribution le : 11/07 16:35:55
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MYRRZINN
Re: Définition de goulu
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3745
Karma: 5987
@alfosynchro
La masturbation non plus.

Contribution le : 11/07 17:41:51
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Bricci
Re: Définition de goulu
 1  #4
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3241
Karma: 11239
@MYRRZINN Je t’attendais, mais avec un petit jeu de mot dont tu as le secret, du style « c’est pour ça que je mastique consciencieusement et régulièrement » tssstssstsss…

Contribution le : 11/07 17:44:49
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