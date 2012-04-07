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Wiliwilliam
CZ-10B, la Falcon 9 chinoise
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Karma: 21368
On va vite préciser, elle n'a rien à voir avec la F9 de SpaceX.
C'est le système de captation qui est particulièrement différent.

Le retour en entier



La captation vue du bateau



Donc si vous n'aviez pas compris, elle n'a pas de grosse pattes pour se poser, ça soulage la fusée d'un énorme poids. En fait elle a simplement des petit bras "encoches" qui viennent se raccrocher à un maillage simple de 4 câbles.
Donc elle ralentit, jusqu'à se laisser tomber lorsque le maillage est suffisamment serré. Les pattes s'accrochent et la fusée est maintenant en l'air. Donc ça permet aussi de ne pas s'imposer les ressources nécessaires pour un vol stationnaire. (moins de ressources à prévoir pour atterrir -> poids plus léger -> moins de ressources à prévoir pour décoller)


Contribution le : 11/07 17:36:23
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