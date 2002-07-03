|Bricci
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Kayak niveau pro+
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1 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : 11/07 22:52:13
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|FMJ65
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1 #2
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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On l'a déjà vu ce déversoir !
Contribution le : 11/07 23:10:47
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|Koreus
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0 #3
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Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Je pense que c'est au meme endroit
https://www.koreus.com/video/descente-tandem-kayak.html
Contribution le : 12/07 08:16:23
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