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Bricci
Kayak niveau pro+
 1  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3241
Karma: 11262

https://instagram.com/p/Dahiu6siPIH

Contribution le : 11/07 22:52:13
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FMJ65
Re: Kayak niveau pro+
 1  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17941
Karma: 7625
On l'a déjà vu ce déversoir !

Contribution le : 11/07 23:10:47
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Koreus
Re: Kayak niveau pro+
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77752
Karma: 39453
Je pense que c'est au meme endroit
https://www.koreus.com/video/descente-tandem-kayak.html

Contribution le : 12/07 08:16:23
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