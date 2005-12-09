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domi13180
Marche arrière sur autoroute
 5  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1964
Karma: 5350

https://www.reddit.com/comments/1uqtrd9
Quand on loupe une sortie, on assume et on va à la sortie suivante.

Contribution le : 12/07 11:01:30
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blahmeuh
Re: Marche arrière sur autoroute
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2174
Karma: 542
"c'était un message de la sécurité routière"

Contribution le : 12/07 11:05:34
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Crazy-13
Re: Marche arrière sur autoroute
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87477
Karma: 10067
Citation :

@domi13180 a écrit:
Quand on loupe une sortie, on assume et on va à la sortie suivante.


Le pire c'est que je n'ai même pas l'impression que ça soit pour ça, je ne vois aucune sortie à proximité. 🤔

Contribution le : 12/08 02:10:54
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