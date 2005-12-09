|domi13180
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Marche arrière sur autoroute
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5 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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https://www.reddit.com/comments/1uqtrd9
Quand on loupe une sortie, on assume et on va à la sortie suivante.
Contribution le : 12/07 11:01:30
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|blahmeuh
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0 #2
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Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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"c'était un message de la sécurité routière"
Contribution le : 12/07 11:05:34
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|Crazy-13
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Karma: 10067
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Citation :
Le pire c'est que je n'ai même pas l'impression que ça soit pour ça, je ne vois aucune sortie à proximité.
Contribution le : 12/08 02:10:54
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