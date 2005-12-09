Marche arrière sur autoroute



Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87477 Karma: 10067



@domi13180 a écrit:

Quand on loupe une sortie, on assume et on va à la sortie suivante.



Le pire c'est que je n'ai même pas l'impression que ça soit pour ça, je ne vois aucune sortie à proximité. Citation :Le pire c'est que je n'ai même pas l'impression que ça soit pour ça, je ne vois aucune sortie à proximité.

Contribution le : 12/08 02:10:54