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Kilroy1
Maison de la terreur pour enfant
 7  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22339
Karma: 31008

https://www.reddit.com/comments/1uu8nxv

Contribution le : 12/07 11:09:10
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Gog077
Re: Maison de la terreur pour enfant
 2  #2
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2782
Karma: 1557
Perso j'ai été traumatisé par le manoir hanté de Disneyland quand j'avais genre 6 ans. Ma mère était avec moi mais il n'empêche que ça a ruiné ma journée. Heureusement j'ai pas développé de phobie avec ça mais il n'empêche que ça reste un mauvais souvenir dont je me souviens très bien plus de 30 ans après.

Bref, faites attention à vos enfants avec ce genre de truc. Tout le monde ne le vit pas comme un simple amusement.

Contribution le : 13/07 04:58:11
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