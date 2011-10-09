Maison de la terreur pour enfant



Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2782 Karma: 1557

Perso j'ai été traumatisé par le manoir hanté de Disneyland quand j'avais genre 6 ans. Ma mère était avec moi mais il n'empêche que ça a ruiné ma journée. Heureusement j'ai pas développé de phobie avec ça mais il n'empêche que ça reste un mauvais souvenir dont je me souviens très bien plus de 30 ans après.



Bref, faites attention à vos enfants avec ce genre de truc. Tout le monde ne le vit pas comme un simple amusement.

Contribution le : 13/07 04:58:11