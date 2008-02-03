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Kilroy1
La rotation de la terre avec un caméra stabilisée
 6  #1
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Inscrit: 09/10/2011 11:09
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https://www.reddit.com/comments/1utyfz7

Contribution le : 12/07 12:05:40
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JackVance
Re: La rotation de la terre avec un caméra stabilisée
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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@Kilroy1

Monsieur, je me prénomme Alban Iravie, représentant officiel Platiste et Non-rotationniste de la Terre.
Après visionnage de votre "vidéo", je tenais à vous informer que je vais vous foutre un procès au cul pour mensonge et propagande !!!
Non cordialement.

Contribution le : 12/07 12:18:14
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Kilroy1
Re: La rotation de la terre avec un caméra stabilisée
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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@JackVance C'est évident que c'est truqué, tout le monde sait que ça n'existe pas !

Contribution le : 12/07 12:19:56
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JackVance
Re: La rotation de la terre avec un caméra stabilisée
 0  #4
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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@Kilroy1

Ahhh ! On est d'accord alors...

😁

Contribution le : 12/07 12:21:40
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Kilroy1
Re: La rotation de la terre avec un caméra stabilisée
 0  #5
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Karma: 30980
@JackVance Bien sûr, c'est un faux grossier 👍

Contribution le : 12/07 12:25:48
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Cyril-Fiesta
Re: La rotation de la terre avec un caméra stabilisée
 0  #6
Je suis accro
Inscrit: 05/03/2008 02:55
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Parce que vous croyez vraiment que la Terre existe ??? Y'a des gens aussi naïfs ? O_o

Contribution le : 12/07 19:28:16
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Gog077
Re: La rotation de la terre avec un caméra stabilisée
 1  #7
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2779
Karma: 1557
Ça m'énerve à chaque fois qu'on se retrouve la tête en bas, j'aime pas ça...

Contribution le : 13/07 03:40:47
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Loom-
Re: La rotation de la terre avec un caméra stabilisée
 0  #8
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11216
Karma: 4798
C'est pour ça que j'ai souvent la gerbe.

Contribution le : 13/07 09:47:47
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