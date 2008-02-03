La rotation de la terre avec un caméra stabilisée



Je suis accro Inscrit: 03/02/2008 16:42 Post(s): 1135 Karma: 1160

@Kilroy1



Monsieur, je me prénomme Alban Iravie, représentant officiel Platiste et Non-rotationniste de la Terre.

Après visionnage de votre "vidéo", je tenais à vous informer que je vais vous foutre un procès au cul pour mensonge et propagande !!!

Non cordialement.

Contribution le : 12/07 12:18:14