|Kilroy1
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La rotation de la terre avec un caméra stabilisée
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6 #1
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Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : 12/07 12:05:40
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|JackVance
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0 #2
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Je suis accro
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@Kilroy1
Monsieur, je me prénomme Alban Iravie, représentant officiel Platiste et Non-rotationniste de la Terre.
Après visionnage de votre "vidéo", je tenais à vous informer que je vais vous foutre un procès au cul pour mensonge et propagande !!!
Non cordialement.
Contribution le : 12/07 12:18:14
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|Kilroy1
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0 #3
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@JackVance C'est évident que c'est truqué, tout le monde sait que ça n'existe pas !
Contribution le : 12/07 12:19:56
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|JackVance
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0 #4
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Je suis accro
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@Kilroy1
Ahhh ! On est d'accord alors...
Contribution le : 12/07 12:21:40
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|Kilroy1
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0 #5
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Membre Premium
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@JackVance Bien sûr, c'est un faux grossier
Contribution le : 12/07 12:25:48
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|Cyril-Fiesta
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0 #6
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Je suis accro
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Parce que vous croyez vraiment que la Terre existe ??? Y'a des gens aussi naïfs ? O_o
Contribution le : 12/07 19:28:16
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|Gog077
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1 #7
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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Ça m'énerve à chaque fois qu'on se retrouve la tête en bas, j'aime pas ça...
Contribution le : 13/07 03:40:47
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|Loom-
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0 #8
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Je poste trop
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C'est pour ça que j'ai souvent la gerbe.
Contribution le : 13/07 09:47:47
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