Jouer au ping pong avec des frelons asiatiques



J'aime glander ici Inscrit: 22/05/2011 16:21 Post(s): 5400 Karma: 72

@Kilroy1 Quelle traduction a donné ce titre ? Il mets un coton imbibé de liquide dans le trou de la ruche, quel est le rapport avec le ping pong ? Les œufs à la fin ?

Contribution le : 12/07 17:59:00