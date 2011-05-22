|Kilroy1
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Jouer au ping pong avec des frelons asiatiques
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7 #1
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En fait comment détruire un nid
Contribution le : 12/07 12:17:41
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|Nwc-Vincent2
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1 #2
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@Kilroy1 Quelle traduction a donné ce titre ? Il mets un coton imbibé de liquide dans le trou de la ruche, quel est le rapport avec le ping pong ? Les œufs à la fin ?
Contribution le : 12/07 17:59:00
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|Kilroy1
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0 #3
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@Nwc-Vincent2 Faut juste un peu laver tes lunettes, il les vire avec sa casserole comme avec une raquette de ping-pong !
Contribution le : 12/07 18:33:06
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|Nwc-Vincent2
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0 #4
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@Kilroy1 Ah oui il les tape aussi, j'ai skip cette partie de la vidéo.
Contribution le : 12/07 19:52:38
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