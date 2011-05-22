Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Kilroy1
Jouer au ping pong avec des frelons asiatiques
 7  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22325
Karma: 30994

En fait comment détruire un nid

Contribution le : 12/07 12:17:41
Signaler

Nwc-Vincent2
Re: Jouer au ping pong avec des frelons asiatiques
 1  #2
J'aime glander ici
Inscrit: 22/05/2011 16:21
Post(s): 5400
Karma: 72
@Kilroy1 Quelle traduction a donné ce titre ? Il mets un coton imbibé de liquide dans le trou de la ruche, quel est le rapport avec le ping pong ? Les œufs à la fin ?

Contribution le : 12/07 17:59:00
Signaler

Kilroy1
Re: Jouer au ping pong avec des frelons asiatiques
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22325
Karma: 30994
@Nwc-Vincent2 Faut juste un peu laver tes lunettes, il les vire avec sa casserole comme avec une raquette de ping-pong !

Contribution le : 12/07 18:33:06
Signaler

Nwc-Vincent2
Re: Jouer au ping pong avec des frelons asiatiques
 0  #4
J'aime glander ici
Inscrit: 22/05/2011 16:21
Post(s): 5400
Karma: 72
@Kilroy1 Ah oui il les tape aussi, j'ai skip cette partie de la vidéo.

Contribution le : 12/07 19:52:38
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.