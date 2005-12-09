|Kilroy1
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Evasion tranquille en trottinette
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5 #1
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Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : 12/07 12:21:33
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|blahmeuh
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0 #2
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conclusion : il faut mettre les flics sur des trottinettes.
Contribution le : 12/07 12:28:19
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|FefefeuJejejeu
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
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En France c'est un refus d'obtempérer, il se prend une balle.
Contribution le : 12/07 22:09:42
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|Meph974
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0 #4
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Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
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Il est assis sur sont truc, donc pas une trottinette.
Contribution le : 12/07 22:43:27
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|Crazy-13
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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c'était déjà la merde pour les flics de les rattraper dans les cités quand ils étaient au guidon d'un deux roues type scooter ou cross, mais aujourd'hui avec des trottinettes électrique débridées, ça doit être encore pire.
Contribution le : 12/08 02:15:48
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