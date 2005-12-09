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Kilroy1
Evasion tranquille en trottinette
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Karma: 31015

https://www.reddit.com/comments/1uu2gc1

Contribution le : 12/07 12:21:33
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blahmeuh
Re: Evasion tranquille en trottinette
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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Karma: 542
conclusion : il faut mettre les flics sur des trottinettes.

Contribution le : 12/07 12:28:19
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FefefeuJejejeu
Re: Evasion tranquille en trottinette
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
Post(s): 2089
Karma: 1315
En France c'est un refus d'obtempérer, il se prend une balle.

Contribution le : 12/07 22:09:42
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Meph974
Re: Evasion tranquille en trottinette
 0  #4
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1453
Karma: 807
Il est assis sur sont truc, donc pas une trottinette.

Contribution le : 12/07 22:43:27
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Crazy-13
Re: Evasion tranquille en trottinette
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87477
Karma: 10067
c'était déjà la merde pour les flics de les rattraper dans les cités quand ils étaient au guidon d'un deux roues type scooter ou cross, mais aujourd'hui avec des trottinettes électrique débridées, ça doit être encore pire.

Contribution le : 12/08 02:15:48
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