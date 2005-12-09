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Kilroy1 Evasion tranquille en trottinette 5 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22349 Karma: 31015

https://www.reddit.com/comments/1uu2gc1

Contribution le : 12/07 12:21:33

blahmeuh Re: Evasion tranquille en trottinette 0 #2

Membre Premium Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2176 Karma: 542 conclusion : il faut mettre les flics sur des trottinettes.

Contribution le : 12/07 12:28:19

FefefeuJejejeu Re: Evasion tranquille en trottinette 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 18/03/2016 21:26 Post(s): 2089 Karma: 1315 En France c'est un refus d'obtempérer, il se prend une balle.

Contribution le : 12/07 22:09:42

Meph974 Re: Evasion tranquille en trottinette 0 #4

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 1453 Karma: 807 Il est assis sur sont truc, donc pas une trottinette.

Contribution le : 12/07 22:43:27

Crazy-13 Re: Evasion tranquille en trottinette 0 #5

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87477 Karma: 10067 c'était déjà la merde pour les flics de les rattraper dans les cités quand ils étaient au guidon d'un deux roues type scooter ou cross, mais aujourd'hui avec des trottinettes électrique débridées, ça doit être encore pire.

Contribution le : 12/08 02:15:48