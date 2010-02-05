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domi13180
Un homme regrette d'avoir tenu la porte
 6  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1959
Karma: 5338

https://www.reddit.com/comments/1upneky

Contribution le : 12/07 14:02:16
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Jashugan13
Re: Un homme regrette d'avoir tenu la porte
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 05/02/2010 21:38
Post(s): 525
Karma: 654
Ça m'est déjà arrivé. En voiture, bien qu'étant sur la voie prioritaire, je décide de laisser passer par politesse la voiture d'en face qui était presque engagée. Erreur: c'était la voiture de tête d'un cortège de mariage ! J'ai donc dû attendre qu'une vingtaine de voitures passent avant de pouvoir atteindre ma destination qui était 200M plus loin...

Contribution le : 12/07 17:57:37
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Gog077
Re: Un homme regrette d'avoir tenu la porte
 2  #3
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2781
Karma: 1557
@Jashugan13 bah d'un autre côté t'as permis à des mariés et leur invités de passer tranquillement. T'as en quelque sorte contribué à ce que leur célébration se passe bien et ça c'est cool. Normalement ils se marient pas tous les jours.

Contribution le : 13/07 03:58:55
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