|domi13180
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Un homme regrette d'avoir tenu la porte
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6 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Contribution le : 12/07 14:02:16
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|Jashugan13
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0 #2
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Je suis accro
Inscrit: 05/02/2010 21:38
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Ça m'est déjà arrivé. En voiture, bien qu'étant sur la voie prioritaire, je décide de laisser passer par politesse la voiture d'en face qui était presque engagée. Erreur: c'était la voiture de tête d'un cortège de mariage ! J'ai donc dû attendre qu'une vingtaine de voitures passent avant de pouvoir atteindre ma destination qui était 200M plus loin...
Contribution le : 12/07 17:57:37
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|Gog077
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2 #3
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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@Jashugan13 bah d'un autre côté t'as permis à des mariés et leur invités de passer tranquillement. T'as en quelque sorte contribué à ce que leur célébration se passe bien et ça c'est cool. Normalement ils se marient pas tous les jours.
Contribution le : 13/07 03:58:55
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