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domi13180 Un homme regrette d'avoir tenu la porte 6 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1959 Karma: 5338

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Contribution le : 12/07 14:02:16

Jashugan13 Re: Un homme regrette d'avoir tenu la porte 0 #2

Je suis accro Inscrit: 05/02/2010 21:38 Post(s): 525 Karma: 654 Ça m'est déjà arrivé. En voiture, bien qu'étant sur la voie prioritaire, je décide de laisser passer par politesse la voiture d'en face qui était presque engagée. Erreur: c'était la voiture de tête d'un cortège de mariage ! J'ai donc dû attendre qu'une vingtaine de voitures passent avant de pouvoir atteindre ma destination qui était 200M plus loin...

Contribution le : 12/07 17:57:37

Gog077 Re: Un homme regrette d'avoir tenu la porte 2 #3

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2781 Karma: 1557 @Jashugan13 bah d'un autre côté t'as permis à des mariés et leur invités de passer tranquillement. T'as en quelque sorte contribué à ce que leur célébration se passe bien et ça c'est cool. Normalement ils se marient pas tous les jours.

Contribution le : 13/07 03:58:55