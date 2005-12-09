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Wiliwilliam
Matrix, Kane legacy
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41529
Karma: 21382


Harry Kane essaye de s'échapper de la Matrice FIFA!

Générée par IA.

Contribution le : 12/07 21:14:28
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Crazy-13
Re: Matrix, Kane legacy
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87489
Karma: 10068
Bien vu Erling Haaland jouant la femme en rouge, mais ça aurait été encore plus drôle si l'IA lui avait fait prendre la même démarche de son meme.




😁

Contribution le : 12/08 01:57:20
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