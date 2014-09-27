Options du sujet Imprimer le sujet

domi13180 Un idiot en équipement tactique amène une arme à feu factice dans un parc public au Canada 5 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1964 Karma: 5352

https://www.reddit.com/comments/1ussaxl

Contribution le : 12/07 22:41:02