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domi13180
Un idiot en équipement tactique amène une arme à feu factice dans un parc public au Canada
 5  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1964
Karma: 5352

https://www.reddit.com/comments/1ussaxl

Contribution le : 12/07 22:41:02
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MYRRZINN
Re: Un idiot en équipement tactique amène une arme à feu factice dans un parc public au Canada
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3748
Karma: 5990
Maintenant il a une tenue toc-toc à l'asile.

Contribution le : 13/07 09:18:54
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FMJ65
Re: Un idiot en équipement tactique amène une arme à feu factice dans un parc public au Canada
 2  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17947
Karma: 7629
Alors qu'il serait venu en tenue de stormtrooper, ça passait crème !

Contribution le : 13/07 19:44:12
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