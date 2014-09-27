Un idiot en équipement tactique amène une arme à feu factice dans un parc public au Canada
|domi13180
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Un idiot en équipement tactique amène une arme à feu factice dans un parc public au Canada
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5 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Contribution le : 12/07 22:41:02
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Maintenant il a une tenue toc-toc à l'asile.
Contribution le : 13/07 09:18:54
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|FMJ65
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2 #3
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Alors qu'il serait venu en tenue de stormtrooper, ça passait crème !
Contribution le : 13/07 19:44:12
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