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Lantiponner
Un homme veut fumer sa cigarette sur sa terrasse
 7  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 706
Karma: 704
Mais tout ne se passe pas totalement comme prévu.^^



https://www.reddit.com/comments/1u9onf2


Le tissu du premier transat craque, il en prend un deuxième, qui craque à son tour.

Contribution le : 12/07 23:43:26
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MYRRZINN
Re: Un homme veut fumer sa cigarette sur sa terrasse
 3  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3748
Karma: 5990
Ben, ça se passe comme ça chez les Sanchez.

Contribution le : 13/07 08:57:50
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JackVance
Re: Un homme veut fumer sa cigarette sur sa terrasse
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1141
Karma: 1163
Et mec, c'est pas qu'un problème de tissu !


Contribution le : 13/07 09:43:14
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Gog077
Re: Un homme veut fumer sa cigarette sur sa terrasse
 1  #4
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2782
Karma: 1557
La prochaine fois il prendra pas du premier prix jetable

Contribution le : 13/07 10:14:59
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Wiliwilliam
Re: Un homme veut fumer sa cigarette sur sa terrasse
 0  #5
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41529
Karma: 21384
Citation :

@Gog077 a écrit:
La prochaine fois il prendra pas du premier prix jetable


+1
Et ça arrive aussi aux transats qu'on laisse toute l'année dehors 😅

Contribution le : 13/07 10:28:52
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Crazy-13
Re: Un homme veut fumer sa cigarette sur sa terrasse
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87489
Karma: 10068
Même le chat savait qu'il ne fallait pas s'installer dessus. 😝

Contribution le : 12/08 01:49:43
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