|Lantiponner
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Un homme veut fumer sa cigarette sur sa terrasse
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7 #1
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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Mais tout ne se passe pas totalement comme prévu.^^
https://www.reddit.com/comments/1u9onf2
Le tissu du premier transat craque, il en prend un deuxième, qui craque à son tour.
Contribution le : 12/07 23:43:26
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|MYRRZINN
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3 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Ben, ça se passe comme ça chez les Sanchez.
Contribution le : 13/07 08:57:50
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|JackVance
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0 #3
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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Contribution le : 13/07 09:43:14
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|Gog077
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1 #4
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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La prochaine fois il prendra pas du premier prix jetable
Contribution le : 13/07 10:14:59
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|Wiliwilliam
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0 #5
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Membre Premium
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Citation :
+1
Et ça arrive aussi aux transats qu'on laisse toute l'année dehors
Contribution le : 13/07 10:28:52
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|Crazy-13
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0 #6
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Même le chat savait qu'il ne fallait pas s'installer dessus.
Contribution le : 12/08 01:49:43
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