Options du sujet Imprimer le sujet

Lantiponner Un homme veut fumer sa cigarette sur sa terrasse 7 #1

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 706 Karma: 704







https://www.reddit.com/comments/1u9onf2





Le tissu du premier transat craque, il en prend un deuxième, qui craque à son tour. Mais tout ne se passe pas totalement comme prévu.^^Le tissu du premier transat craque, il en prend un deuxième, qui craque à son tour.

Contribution le : 12/07 23:43:26

Wiliwilliam Re: Un homme veut fumer sa cigarette sur sa terrasse 0 #5

Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 41529 Karma: 21384

@Gog077 a écrit:

La prochaine fois il prendra pas du premier prix jetable



+1

Et ça arrive aussi aux transats qu'on laisse toute l'année dehors Citation :+1Et ça arrive aussi aux transats qu'on laisse toute l'année dehors

Contribution le : 13/07 10:28:52