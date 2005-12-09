Faire une démonstration d'un pas de danse dans son salon
|Lantiponner
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Faire une démonstration d'un pas de danse dans son salon
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3 #1
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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https://www.reddit.com/comments/1u903s9
Son pied tape dans la chaise, le petit frère tombe.
Contribution le : 12/07 23:45:40
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|Crazy-13
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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ça aurait été drôle qu'il perde lui aussi l'équilibre, et qu'il retombe avec son gros cul sur la tronche du petit frère.
Contribution le : 12/08 01:45:24
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