Options du sujet Imprimer le sujet

Lantiponner Faire une démonstration d'un pas de danse dans son salon 3 #1

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 706 Karma: 704

https://www.reddit.com/comments/1u903s9





Son pied tape dans la chaise, le petit frère tombe. Son pied tape dans la chaise, le petit frère tombe.

Contribution le : 12/07 23:45:40

Crazy-13 Re: Faire une démonstration d'un pas de danse dans son salon 0 #2

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87477 Karma: 10067 ça aurait été drôle qu'il perde lui aussi l'équilibre, et qu'il retombe avec son gros cul sur la tronche du petit frère.

Contribution le : 12/08 01:45:24