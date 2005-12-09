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Lantiponner
Faire une démonstration d'un pas de danse dans son salon
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 706
Karma: 704

https://www.reddit.com/comments/1u903s9


Son pied tape dans la chaise, le petit frère tombe.

Contribution le : 12/07 23:45:40
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Crazy-13
Re: Faire une démonstration d'un pas de danse dans son salon
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87477
Karma: 10067
ça aurait été drôle qu'il perde lui aussi l'équilibre, et qu'il retombe avec son gros cul sur la tronche du petit frère. 😝

Contribution le : 12/08 01:45:24
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