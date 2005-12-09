Un koala suce un autre koala



Je masterise ! Inscrit: 18/03/2016 21:26 Post(s): 2090 Karma: 1315



@Nyark_Nyark a écrit:

Bande de tordus...



La fellation a été documenté chez les chauve-souris comme un moyen de prolonger le coït (et de "s'accaparer" le partenaire ?



S'il y a quelque chose de tordue là-dedans, c'est peut-être la tienne Citation :La fellation a été documenté chez les chauve-souris comme un moyen de prolonger le coït (et de "s'accaparer" le partenaire ? ). Il est donc bien naturel de s'imaginer une pratique identique chez un autre mammifère.S'il y a quelque chose de tordue là-dedans, c'est peut-être la tienne

Contribution le : 14/07 14:42:05