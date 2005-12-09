|Bricci
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Un koala suce un autre koala
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3 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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C’est bon là pour le référencement @Wiliwilliam ?
https://instagram.com/p/DaNlIHgpzaO
Contribution le : 12/07 23:46:49
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|MYRRZINN
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1 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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C'est quoi là ?
Contribution le : 13/07 09:05:48
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|Wiliwilliam
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0 #3
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Contribution le : 13/07 09:15:33
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|Nyark_Nyark
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2 #4
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Je masterise !
Inscrit: 29/01/2015 14:41
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Contribution le : 14/07 12:21:12
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|FefefeuJejejeu
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0 #5
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
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Citation :
La fellation a été documenté chez les chauve-souris comme un moyen de prolonger le coït (et de "s'accaparer" le partenaire ? ). Il est donc bien naturel de s'imaginer une pratique identique chez un autre mammifère.
S'il y a quelque chose de tordue là-dedans, c'est peut-être la tienne
Contribution le : 14/07 14:42:05
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|Crazy-13
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0 #6
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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C'est peut-être de ça que j'aurais besoin pour trouver le sommeil, ici ça a l'air plutôt efficace.
Contribution le : 12/08 01:43:45
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