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Bricci
Un koala suce un autre koala
 3  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3253
Karma: 11333
C’est bon là pour le référencement @Wiliwilliam ? 😉



https://instagram.com/p/DaNlIHgpzaO

Contribution le : 12/07 23:46:49
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MYRRZINN
Re: Un koala suce un autre koala
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3748
Karma: 5990
C'est quoi là ?

Contribution le : 13/07 09:05:48
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Wiliwilliam
Re: Un koala suce un autre koala
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41529
Karma: 21384
Citation :

@MYRRZINN a écrit:
C'est quoi là ?



Contribution le : 13/07 09:15:33
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Nyark_Nyark
Re: Un koala suce un autre koala
 2  #4
Je masterise !
Inscrit: 29/01/2015 14:41
Post(s): 2971
Karma: 1881
Citation :

@MYRRZINN a écrit:
C'est quoi là ?

Là c'est les mamelles :



Bande de tordus...

Contribution le : 14/07 12:21:12
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FefefeuJejejeu
Re: Un koala suce un autre koala
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
Post(s): 2090
Karma: 1315
Citation :

@Nyark_Nyark a écrit:
Bande de tordus...


La fellation a été documenté chez les chauve-souris comme un moyen de prolonger le coït (et de "s'accaparer" le partenaire ? ). Il est donc bien naturel de s'imaginer une pratique identique chez un autre mammifère.

S'il y a quelque chose de tordue là-dedans, c'est peut-être la tienne

Contribution le : 14/07 14:42:05
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Crazy-13
Re: Un koala suce un autre koala
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87489
Karma: 10068
C'est peut-être de ça que j'aurais besoin pour trouver le sommeil, ici ça a l'air plutôt efficace. 😁🐨

Contribution le : 12/08 01:43:45
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