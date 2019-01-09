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Melaniia Tur, une femme très souple
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 706
Karma: 704

https://www.reddit.com/comments/1u7jm6f

Melaniia Tur est une professionnelle de gymnastique rythmique. Elle fait également des vidéos et photos qu'elle poste sur le net.


Son insta (mel.tur).

Contribution le : 12/07 23:55:13
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MYRRZINN
Re: Melaniia Tur, une femme très souple
 2  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3748
Karma: 5990
L'art est niais.

Contribution le : 13/07 09:04:08
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