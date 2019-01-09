|Lantiponner
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Melaniia Tur, une femme très souple
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2 #1
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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https://www.reddit.com/comments/1u7jm6f
Melaniia Tur est une professionnelle de gymnastique rythmique. Elle fait également des vidéos et photos qu'elle poste sur le net.
Son insta (mel.tur).
Contribution le : 12/07 23:55:13
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|MYRRZINN
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2 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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L'art est niais.
Contribution le : 13/07 09:04:08
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