|Lantiponner
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A chaque fois que je prends des pinces de cuisine
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1 #1
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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https://www.reddit.com/comments/1um0nua
Je suis pareil, impossible de m'empêcher de les faire claquer.
Contribution le : 13/07 00:00:55
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|Crazy-13
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1 #2
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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@Lantiponner putain ouais, encore une chose que l'on fait tous sans oser l'admettre.
Contribution le : 12/08 01:36:44
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