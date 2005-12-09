Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Lantiponner
A chaque fois que je prends des pinces de cuisine
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 698
Karma: 703

https://www.reddit.com/comments/1um0nua


Je suis pareil, impossible de m'empêcher de les faire claquer. 😄

Contribution le : 13/07 00:00:55
Signaler

Crazy-13
Re: A chaque fois que je prends des pinces de cuisine
 1  #2
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87469
Karma: 10066
@Lantiponner putain ouais, encore une chose que l'on fait tous sans oser l'admettre. 😁

Contribution le : 12/08 01:36:44
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.