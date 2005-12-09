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Lantiponner A chaque fois que je prends des pinces de cuisine 1 #1

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 698 Karma: 703

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Je suis pareil, impossible de m'empêcher de les faire claquer. Je suis pareil, impossible de m'empêcher de les faire claquer.

Contribution le : 13/07 00:00:55

Crazy-13 Re: A chaque fois que je prends des pinces de cuisine 1 #2

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87469 Karma: 10066 Lantiponner putain ouais, encore une chose que l'on fait tous sans oser l'admettre. putain ouais, encore une chose que l'on fait tous sans oser l'admettre.

Contribution le : 12/08 01:36:44