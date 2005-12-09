|Lantiponner
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Le bruit de la machine à café au boulot
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3 #1
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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https://www.reddit.com/comments/1ubs3x1
C'est débile, ça ne sert à rien, mais ça m'a fait rire.
Contribution le : 13/07 00:05:46
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|FanfanLaTulipe
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0 #2
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Je suis accro
Inscrit: 18/08/2017 11:12
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Beaucoup s'amusent à le reproduire sur Insta apparamment. Je trouve ça marrant aussi.
https://www.koreus.com/modules/newbb/topic252028.html
Contribution le : 13/07 09:08:46
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|Crazy-13
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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nous au boulot ils louent deux machines à boisson similaire à celle que l'on trouve sur les airs d'autoroute, c'est bien moins bruyant, et il y a plus de choix.
Contribution le : 12/08 01:34:46
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