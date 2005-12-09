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Lantiponner
Le bruit de la machine à café au boulot
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 702
Karma: 703

https://www.reddit.com/comments/1ubs3x1


C'est débile, ça ne sert à rien, mais ça m'a fait rire.

Contribution le : 13/07 00:05:46
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FanfanLaTulipe
Re: Le bruit de la machine à café au boulot
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 18/08/2017 11:12
Post(s): 678
Karma: 380
Beaucoup s'amusent à le reproduire sur Insta apparamment. Je trouve ça marrant aussi. 😉

https://www.koreus.com/modules/newbb/topic252028.html

Contribution le : 13/07 09:08:46
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Crazy-13
Re: Le bruit de la machine à café au boulot
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87470
Karma: 10066
nous au boulot ils louent deux machines à boisson similaire à celle que l'on trouve sur les airs d'autoroute, c'est bien moins bruyant, et il y a plus de choix.

Contribution le : 12/08 01:34:46
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