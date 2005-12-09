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Lantiponner Le bruit de la machine à café au boulot 3 #1

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 702 Karma: 703

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C'est débile, ça ne sert à rien, mais ça m'a fait rire. C'est débile, ça ne sert à rien, mais ça m'a fait rire.

Contribution le : 13/07 00:05:46

Crazy-13 Re: Le bruit de la machine à café au boulot 0 #3

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87470 Karma: 10066

nous au boulot ils louent deux machines à boisson similaire à celle que l'on trouve sur les airs d'autoroute, c'est bien moins bruyant, et il y a plus de choix.

Contribution le : 12/08 01:34:46