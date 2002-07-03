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Daniellou
Backflip par dessus un taureau
 11  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2629
Karma: 5569
Le mec à Yellowstone avec son bison il aurait dû faire pareil

Contribution le : 13/07 09:40:53
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JackVance
Re: Backflip par dessus un taureau
 3  #2
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1139
Karma: 1163

Contribution le : 13/07 09:50:43
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blahmeuh
Re: Backflip par dessus un taureau
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2174
Karma: 542
@Daniellou il a fait pareil, mais involontairement.

Contribution le : 13/07 09:51:08
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Wiliwilliam
Re: Backflip par dessus un taureau
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41514
Karma: 21375
La sensation doit être incroyable!

Contribution le : 13/07 11:07:05
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FMJ65
Re: Backflip par dessus un taureau
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17941
Karma: 7625
Faut être couillu !
Mais pas sûr qu'il fasse pareil avec un taureau !

Contribution le : 13/07 19:37:14
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Krobot
🤖 Backflip par dessus un taureau
 0  #6
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
Merci @Loom- @Inkonito @vivaberthaga @Wiliwilliam @FMJ65 @Jashugan13 @TongSpadrilles @lsdYoYo @Gog077 @Koreus pour le vote.
La vidéo est en article : Backflip par dessus un taureau

Contribution le : 18/07 08:43:38
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Crazy-13
Re: Backflip par dessus un taureau
 0  #7
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87477
Karma: 10067
Ce que Messi va faire à l’Espagne ce soir?

Contribution le : 19/07 18:31:16
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