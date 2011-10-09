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Wiliwilliam
L'Odyssée - Google Doodle
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41529
Karma: 21385
Le film "L'Odyssée" de Nolan (qui sort le 15 juillet 2026 en France) possède un Cheval de Troie interactif lorsque vous recherchez le film sur Google.




Il faut cliquer sur le bouton Cheval au milieu en bas de votre écran

Contribution le : 13/07 09:42:46
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blahmeuh
Re: L'Odyssée - Google Doodle
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2182
Karma: 546
Je suis fière de moi : j'ai vaincu le Cheval de Troie !

(j'ai fermé l'onglet ^^)

Contribution le : 13/07 09:49:42
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Kilroy1
Re: L'Odyssée - Google Doodle
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Karma: 31059
@blahmeuh tu as fermé le steack 😲

Contribution le : 13/07 09:51:05
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Nyark_Nyark
Re: L'Odyssée - Google Doodle
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 29/01/2015 14:41
Post(s): 2971
Karma: 1881
Citation :

@blahmeuh a écrit:
(j'ai fermé l'onglet ^^)


On dit l'ongulé pour un cheval.

Contribution le : 14/07 12:52:18
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