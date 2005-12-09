Options du sujet Imprimer le sujet

Daniellou Un chien fait du tobogan 5 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2642 Karma: 5603 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 13/07 09:54:31

Chrys77 Re: Un chien fait du tobogan 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 18/03/2009 13:02 Post(s): 4802 Karma: 3421 Sauf erreur c'est un collet, ça bouge beaucoup ces chiens !

Contribution le : 15/07 14:34:09

Crazy-13 Re: Un chien fait du tobogan 0 #3

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87477 Karma: 10067 un truc à faire faire à ces mômes pour les fatiguer un maximum avant de les coucher le soir.

Contribution le : 13/08 21:00:40