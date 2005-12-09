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Daniellou
Un chien fait du tobogan
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2642
Karma: 5603

Contribution le : 13/07 09:54:31
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Chrys77
Re: Un chien fait du tobogan
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4802
Karma: 3421
Sauf erreur c'est un collet, ça bouge beaucoup ces chiens !

Contribution le : 15/07 14:34:09
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Crazy-13
Re: Un chien fait du tobogan
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87477
Karma: 10067
un truc à faire faire à ces mômes pour les fatiguer un maximum avant de les coucher le soir. 😝

Contribution le : 13/08 21:00:40
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