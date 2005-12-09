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Daniellou Gardien de but unijambiste 10 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2642 Karma: 5603 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 13/07 09:57:17

alfosynchro Re: Gardien de but unijambiste 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21082 Karma: 8784 Chrys77

Ça m'fait une belle jambe. Ça m'fait une belle jambe.

Contribution le : 14/07 09:50:49

Crazy-13 Re: Gardien de but unijambiste 0 #4

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87477 Karma: 10067 J'aurais bien aimé le voir faire un dégagement au pied (sans se servir de ses béquilles pour cela).

Contribution le : 13/08 20:59:27