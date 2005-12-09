|Daniellou
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Gardien de but unijambiste
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10 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Contribution le : 13/07 09:57:17
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|Chrys77
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1 #2
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Les bras m'en tombent !
Contribution le : 14/07 09:09:45
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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@Chrys77
Ça m'fait une belle jambe.
Contribution le : 14/07 09:50:49
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|Crazy-13
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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J'aurais bien aimé le voir faire un dégagement au pied (sans se servir de ses béquilles pour cela).
Contribution le : 13/08 20:59:27
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|Mancuso
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0 #5
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Je m'installe
Inscrit: 29/10/2018 14:12
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Il a du s'échapper d'un baby-foot.
Contribution le : 17/08 15:10:45
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