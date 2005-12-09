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Daniellou
Gardien de but unijambiste
 10  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2642
Karma: 5603

Contribution le : 13/07 09:57:17
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Chrys77
Re: Gardien de but unijambiste
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4802
Karma: 3421
Les bras m'en tombent !

Contribution le : 14/07 09:09:45
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alfosynchro
Re: Gardien de but unijambiste
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21082
Karma: 8784
@Chrys77
Ça m'fait une belle jambe. 😃

Contribution le : 14/07 09:50:49
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Crazy-13
Re: Gardien de but unijambiste
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87477
Karma: 10067
J'aurais bien aimé le voir faire un dégagement au pied (sans se servir de ses béquilles pour cela). 😁

Contribution le : 13/08 20:59:27
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Mancuso
Re: Gardien de but unijambiste
 0  #5
Je m'installe
Inscrit: 29/10/2018 14:12
Post(s): 433
Karma: 295
Il a du s'échapper d'un baby-foot.

Contribution le : 17/08 15:10:45
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