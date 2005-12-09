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Daniellou
Un typhon ramène un joli paquet de détritus sur une côte en Chine
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2681
Karma: 5656

Contribution le : 13/07 09:58:15
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Wiliwilliam
Re: Un typhon ramène un joli paquet de détritus sur une côte en Chine
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41535
Karma: 21385
Ho ça va! Je m'attendais à une marée de déchêts.
Pas dit que ça vient du large. Vu comment l'eau déborde.

Contribution le : 13/07 10:01:11
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JackVance
Re: Un typhon ramène un joli paquet de détritus sur une côte en Chine
 1  #3
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1141
Karma: 1163
On n'est pas encore à ce stade là :


Contribution le : 13/07 10:03:03
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Crazy-13
Re: Un typhon ramène un joli paquet de détritus sur une côte en Chine
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87489
Karma: 10068
Et si on parlait des déchets qui gravitent autour de la terre?

Contribution le : 13/08 20:58:00
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