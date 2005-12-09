Un typhon ramène un joli paquet de détritus sur une côte en Chine
|Daniellou
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Un typhon ramène un joli paquet de détritus sur une côte en Chine
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3 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Contribution le : 13/07 09:58:15
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|Wiliwilliam
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Ho ça va! Je m'attendais à une marée de déchêts.
Pas dit que ça vient du large. Vu comment l'eau déborde.
Contribution le : 13/07 10:01:11
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|JackVance
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1 #3
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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Contribution le : 13/07 10:03:03
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|Crazy-13
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Et si on parlait des déchets qui gravitent autour de la terre?
Contribution le : 13/08 20:58:00
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