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Daniellou
Mouvements et postures faisables par de femmes mais pas par des hommes
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2637
Karma: 5593

Contribution le : 13/07 10:02:01
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MYRRZINN
Re: Mouvements et postures faisables par de femmes mais pas par des hommes
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3745
Karma: 5990
Et oui ! Tout ça à cause du dimorphisme sexuel entre hommes et femmes.

Contribution le : 13/07 18:57:09
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Crazy-13
Re: Mouvements et postures faisables par de femmes mais pas par des hommes
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87477
Karma: 10067
j'ai pas du tout envie d'essayer le second mouvement, sur lequel le mec y laisse ses dents. 😱

Contribution le : 13/08 20:48:22
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