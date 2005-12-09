Pogostick minimaliste version africaine



Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87489 Karma: 10068

FMJ65 si on regarde bien, oui ils peuvent avancer ainsi plus rapidement qu'ils ne le feraient en marchant normalement, mais en pressant le pas, ou en courant, il perdrait moins d'énergie et se montrerait au finale plus efficace sur une longue distance. si on regarde bien, oui ils peuvent avancer ainsi plus rapidement qu'ils ne le feraient en marchant normalement, mais en pressant le pas, ou en courant, il perdrait moins d'énergie et se montrerait au finale plus efficace sur une longue distance.

Contribution le : 13/08 20:46:06