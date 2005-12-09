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Daniellou
Pogostick minimaliste version africaine
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2681
Karma: 5656

Contribution le : 13/07 10:06:24
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JackVance
Re: Pogostick minimaliste version africaine
 1  #2
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1141
Karma: 1163



Elle avait du voir cette vidéo de "Pogostick minimaliste version africaine" et a voulu essayer. Mais elle a pas bien compris le système je pense... 🤦‍♂️

Contribution le : 13/07 10:09:41
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alfosynchro
Re: Pogostick minimaliste version africaine
 1  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21096
Karma: 8795
Bon, là ils font un peu du sur-place ; j'aurais bien voulu voir la vitesse de croisière, pour voir si c'est vraiment "rentable".

Contribution le : 13/07 18:10:17
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FMJ65
Re: Pogostick minimaliste version africaine
 2  #4
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17948
Karma: 7629
"Plus vite qu'en marchant". J'ai quelques doutes !

Contribution le : 13/07 19:38:57
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Crazy-13
Re: Pogostick minimaliste version africaine
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87489
Karma: 10068
@FMJ65 si on regarde bien, oui ils peuvent avancer ainsi plus rapidement qu'ils ne le feraient en marchant normalement, mais en pressant le pas, ou en courant, il perdrait moins d'énergie et se montrerait au finale plus efficace sur une longue distance. 😉

Contribution le : 13/08 20:46:06
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