|Daniellou
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Pogostick minimaliste version africaine
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3 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Contribution le : 13/07 10:06:24
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|JackVance
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1 #2
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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Elle avait du voir cette vidéo de "Pogostick minimaliste version africaine" et a voulu essayer. Mais elle a pas bien compris le système je pense...
Contribution le : 13/07 10:09:41
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|alfosynchro
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1 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Bon, là ils font un peu du sur-place ; j'aurais bien voulu voir la vitesse de croisière, pour voir si c'est vraiment "rentable".
Contribution le : 13/07 18:10:17
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|FMJ65
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2 #4
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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"Plus vite qu'en marchant". J'ai quelques doutes !
Contribution le : 13/07 19:38:57
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|Crazy-13
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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@FMJ65 si on regarde bien, oui ils peuvent avancer ainsi plus rapidement qu'ils ne le feraient en marchant normalement, mais en pressant le pas, ou en courant, il perdrait moins d'énergie et se montrerait au finale plus efficace sur une longue distance.
Contribution le : 13/08 20:46:06
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