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Kilroy1
Suicidaire ?
 8  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22313
Karma: 30980

https://www.reddit.com/comments/1uv0p5r

Contribution le : 13/07 10:11:02
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alfosynchro
Re: Suicidaire ?
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21049
Karma: 8778
Il voit l'avenir trente secondes avant, comme Nicolas Cage...

Contribution le : 13/07 18:08:10
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Crazy-13
Re: Suicidaire ?
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87469
Karma: 10063
je crois qu'ici il est plus dangereux de se mettre à l'arrêt, que de continuer à être en mouvement. 💀

Contribution le : 13/08 20:43:40
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