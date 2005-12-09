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Kilroy1 Suicidaire ? 8 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22313 Karma: 30980

https://www.reddit.com/comments/1uv0p5r

Contribution le : 13/07 10:11:02

alfosynchro Re: Suicidaire ? 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21049 Karma: 8778 Il voit l'avenir trente secondes avant, comme Nicolas Cage...

Contribution le : 13/07 18:08:10

Crazy-13 Re: Suicidaire ? 0 #3

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87469 Karma: 10063 je crois qu'ici il est plus dangereux de se mettre à l'arrêt, que de continuer à être en mouvement.

Contribution le : 13/08 20:43:40