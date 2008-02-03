🔥 Incendie forêt de Fontainebleau



Je suis accro Inscrit: 03/02/2008 16:42 Post(s): 1139 Karma: 1163

Sudiste de sang, nous sommes rodés et (malheureusement...) habitués à ce genre de scène estivale.

Par contre, cela fait effectivement quelques années que les feux de forêt se généralisent dangereusement dans toutes la France et la prise de conscience collective concernant le changement quasi brutal du climat se fait toujours plus ou moins attendre (G20 et toute la clique).



Il faudra obligatoirement changer notre mode de vie sur le long terme et cela passera par des décisions fortes auxquelles il faudra se plier pour laisser une chance au futur.

Au lieu de se taper sur la gueule aux 4 coins du monde...



Je ne suis pas du tout pro-écolo, mais force est de constater que la situation devient très alarmante. Certains continents connaissent déjà cela : Afrique, Océanie à moindre mesure, Amérique du Sud... Mais on s'auto aveuglait car le problème n'était pas forcément au portes de certains pays.



Maintenant on y est.

Contribution le : 13/07 11:34:05