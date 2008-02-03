|Wiliwilliam
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🔥 Incendie forêt de Fontainebleau
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2 #1
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Les autorités font état d'un incendie d'une ampleur "exceptionnelle" en cours au sud de Paris. La forêt de Fontainebleau est en feu, avec d'ores et déjà plus 300 hectares brulés en Seine-et-Marne. Pour la première fois en Île-de-France, des avions bombardiers ont été mobilisés.
Une quinzaine d'habitations ont été évacuées.
Deux violents feux se sont déclaré à proximité de l'A6 et ont convergé.
L'A6 est coupée dans deux sens. Un arrêté préfectoral a conduit à l'arrêt d'une cinquantaine de TGV dans le secteurs. Le trafic ferroviaire est très perturbé sur l'axe Sud-Est.
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Vu du ciel ce matin:
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Canadair sur la Seine
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C'est une première pour la région Parisienne. Peut-être que certains vont enfin prendre conscience de certaines priorités, vu que le feu est devant leur porte.
Contribution le : 13/07 10:36:44
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|JackVance
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1 #2
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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Sudiste de sang, nous sommes rodés et (malheureusement...) habitués à ce genre de scène estivale.
Par contre, cela fait effectivement quelques années que les feux de forêt se généralisent dangereusement dans toutes la France et la prise de conscience collective concernant le changement quasi brutal du climat se fait toujours plus ou moins attendre (G20 et toute la clique).
Il faudra obligatoirement changer notre mode de vie sur le long terme et cela passera par des décisions fortes auxquelles il faudra se plier pour laisser une chance au futur.
Au lieu de se taper sur la gueule aux 4 coins du monde...
Je ne suis pas du tout pro-écolo, mais force est de constater que la situation devient très alarmante. Certains continents connaissent déjà cela : Afrique, Océanie à moindre mesure, Amérique du Sud... Mais on s'auto aveuglait car le problème n'était pas forcément au portes de certains pays.
Maintenant on y est.
Contribution le : 13/07 11:34:05
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|Kilroy1
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0 #3
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Les agriculteurs aident comme ils le peuvent en faisant des coupes feux avec leurs tracteurs :
https://www.reddit.com/comments/1uv5vie
Contribution le : 13/07 19:26:24
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|MYRRZINN
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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@JackVance
Pour les incendies, faut pas tout foutre sur le dos du changement climatique évident. 99 % des incendies sont dûs à cause des hommes. Soit par imprudence ou par intention criminelle.
Contribution le : 14/07 09:21:07
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|Wiliwilliam
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2 #5
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Membre Premium
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Bonne chance pour aller foutre le feu à une forêt bien hydratée!
Contribution le : 14/07 09:41:52
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|JackVance
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0 #6
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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@MYRRZINN Je suis entièrement d'accord quant à la connerie humaine, intentionnelle ou pas d'ailleurs.
Mais...
Citation :
Il a tout dit.
Contribution le : 14/07 10:22:03
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|Wiliwilliam
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0 #7
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Membre Premium
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L'une des personnes interpellées dans l'enquête sur l'incendie de la forêt de Fontainebleau a reconnu avoir volontairement déclenché le feu. Il s'agit d'un pompier volontaire de Fontainebleau, né en 2007. Près de 10% du massif forestier est parti en fumée.
Hé béh. Pompier pyromane, c'est pas une première non?
Contribution le : 14/07 17:25:23
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|JCM77
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0 #8
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@Wiliwilliam non, pour avoir vécu 16 ans en Seine et Marne, je peux dire que la forêt de Fontainebleau est souvent bien sèche. Entre le sable au sol, les larges chemins sans canopée et les grands espaces où les arbres sont espacés, ça laisse le champ libre au soleil pour assécher le sol. C'est que j'ai dit tout de suite quand j'ai vu cette info : "ça ne m'étonne pas...".
edit : une photo perso que j'ai retrouvé, de juillet 2020. On voit que la forêt n'est pas dense et que c'est bien sec au sol.
Contribution le : 14/07 18:54:46
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