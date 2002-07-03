Valeureux mais malheureux



Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22350 Karma: 31016

Wiliwilliam Je m'étais fait la même réflexion tout à l'heure en recherchant un DJP que je n'ai pas retrouvé !

Bon je mettrais un descriptif si je trouve que le titre n'est pas assez explicite pour la recherche, mea culpa !

@Koreus à propos des DJP les points devraient être retirés, ça semblerais logique et vu le nombre que je fais perso, j'admettrais très bien la chose Je m'étais fait la même réflexion tout à l'heure en recherchant un DJP que je n'ai pas retrouvé !Bon je mettrais un descriptif si je trouve que le titre n'est pas assez explicite pour la recherche, mea culpa !à propos des DJP les points devraient être retirés, ça semblerais logique et vu le nombre que je fais perso, j'admettrais très bien la chose

Contribution le : 13/07 13:07:22