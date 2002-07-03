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Kilroy1
Valeureux mais malheureux
 5  #1
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Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Karma: 31016

https://www.reddit.com/comments/1usrtdo

On voit ici un petit garçon à priori très doué au football mais malheureux dans les finitions de ses tirs.
@Wiliwilliam : J'ai bon là ?

Contribution le : 13/07 10:54:13
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Wiliwilliam
Re: Valeureux mais malheureux
 0  #2
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Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Karma: 21379
@Kilroy1 Il serait peut être temps que tu fasses un effort aussi sur les mots clés! 😅
Comme Bricci: des mots clés qui décrivent le contenu de la vidéo, en titre ou dans le corps du topic, en spoiler si c'est pour ne pas gâcher une vanne.

Contribution le : 13/07 11:03:59
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Kilroy1
Re: Valeureux mais malheureux
 1  #3
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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@Wiliwilliam Je m'étais fait la même réflexion tout à l'heure en recherchant un DJP que je n'ai pas retrouvé !
Bon je mettrais un descriptif si je trouve que le titre n'est pas assez explicite pour la recherche, mea culpa !
@Koreus à propos des DJP les points devraient être retirés, ça semblerais logique et vu le nombre que je fais perso, j'admettrais très bien la chose 😂

Contribution le : 13/07 13:07:22
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Wiliwilliam
Re: Valeureux mais malheureux
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Citation :

@Kilroy1 a écrit:
@Wiliwilliam Je m'étais fait la même réflexion tout à l'heure en recherchant un DJP que je n'ai pas retrouvé !
Bon je mettrais un descriptif si je trouve que le titre n'est pas assez explicite pour la recherche, mea culpa !


👍🙏 Merci à toi!

edit: @Kilroy1 😂

Contribution le : 13/07 15:17:57
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Koreus
Re: Valeureux mais malheureux
 0  #5
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Karma: 39455
@Kilroy1 Je propose un ban au bout de 3 DJP 😅

Contribution le : 14/07 08:59:54
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Kilroy1
Re: Valeureux mais malheureux
 0  #6
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Karma: 31016
@Koreus Ola tout doux, calme toi ou je vais être banni tous les 2 jours 😰💦💧
😂

Contribution le : 14/07 09:57:49
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Crazy-13
Re: Valeureux mais malheureux
 0  #7
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87477
Karma: 10067
j'ai eut l'impression de revoir l'attaque de l'équipe de France durant le mondial de 2002.

Avec aucun tir cadré, donc je n'ai pas trouvé de compilation montrant les actions offensives des bleus durant ce mondial.

Le Parcours De Équipe De France Coupe Du Monde 2002

Contribution le : 13/08 20:39:20
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