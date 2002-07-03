|Kilroy1
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Valeureux mais malheureux
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5 #1
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https://www.reddit.com/comments/1usrtdo
On voit ici un petit garçon à priori très doué au football mais malheureux dans les finitions de ses tirs.
@Wiliwilliam : J'ai bon là ?
Contribution le : 13/07 10:54:13
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|Wiliwilliam
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0 #2
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@Kilroy1 Il serait peut être temps que tu fasses un effort aussi sur les mots clés!
Comme Bricci: des mots clés qui décrivent le contenu de la vidéo, en titre ou dans le corps du topic, en spoiler si c'est pour ne pas gâcher une vanne.
Contribution le : 13/07 11:03:59
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|Kilroy1
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1 #3
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@Wiliwilliam Je m'étais fait la même réflexion tout à l'heure en recherchant un DJP que je n'ai pas retrouvé !
Bon je mettrais un descriptif si je trouve que le titre n'est pas assez explicite pour la recherche, mea culpa !
@Koreus à propos des DJP les points devraient être retirés, ça semblerais logique et vu le nombre que je fais perso, j'admettrais très bien la chose
Contribution le : 13/07 13:07:22
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|Wiliwilliam
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0 #4
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Citation :
Merci à toi!
edit: @Kilroy1
Contribution le : 13/07 15:17:57
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|Koreus
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0 #5
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@Kilroy1 Je propose un ban au bout de 3 DJP
Contribution le : 14/07 08:59:54
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|Kilroy1
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0 #6
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@Koreus Ola tout doux, calme toi ou je vais être banni tous les 2 jours
Contribution le : 14/07 09:57:49
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|Crazy-13
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0 #7
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Je poste trop
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j'ai eut l'impression de revoir l'attaque de l'équipe de France durant le mondial de 2002.
Avec aucun tir cadré, donc je n'ai pas trouvé de compilation montrant les actions offensives des bleus durant ce mondial.
Le Parcours De Équipe De France Coupe Du Monde 2002
Contribution le : 13/08 20:39:20
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