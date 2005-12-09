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Kilroy1
Performance en gymnastique
 8  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22355
Karma: 31039

https://www.reddit.com/comments/1uoslk8

Spectacle où un jeune garçon fait du cheval d'arçon aidé en cela par une paire de jambe autonome, et il se débrouille bien le gamin 😊

Contribution le : 13/07 19:57:44
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Crazy-13
Re: Performance en gymnastique
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87489
Karma: 10068
Je préfère mille fois la version Asiatique, ici à aucun moment l'illusion n'aura marché sur moi. 🙁

Contribution le : 13/08 22:55:42
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