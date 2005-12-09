|Kilroy1
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Performance en gymnastique
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8 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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https://www.reddit.com/comments/1uoslk8
Spectacle où un jeune garçon fait du cheval d'arçon aidé en cela par une paire de jambe autonome, et il se débrouille bien le gamin
Contribution le : 13/07 19:57:44
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|Crazy-13
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Je préfère mille fois la version Asiatique, ici à aucun moment l'illusion n'aura marché sur moi.
Contribution le : 13/08 22:55:42
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