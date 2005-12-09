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Kilroy1 Performance en gymnastique 8 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22355 Karma: 31039

https://www.reddit.com/comments/1uoslk8



Spectacle où un jeune garçon fait du cheval d'arçon aidé en cela par une paire de jambe autonome, et il se débrouille bien le gamin Spectacle où un jeune garçon fait du cheval d'arçon aidé en cela par une paire de jambe autonome, et il se débrouille bien le gamin

Contribution le : 13/07 19:57:44

Crazy-13 Re: Performance en gymnastique 0 #2

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87489 Karma: 10068 Je préfère mille fois la version Asiatique, ici à aucun moment l'illusion n'aura marché sur moi.

Contribution le : 13/08 22:55:42