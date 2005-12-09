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Kilroy1
Comment lui dire...
 8  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22374
Karma: 31089

https://www.reddit.com/comments/1uv3hqn

Qu'elle a oublié de payer une facture d'électricité

Contribution le : 13/07 20:04:57
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lsdYoYo
Re: Comment lui dire...
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2960
Karma: 1903
Dommage, la facture des bougies va compromettre le paiement.

Belle mise en scène.

Contribution le : 14/07 17:44:46
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Crazy-13
Re: Comment lui dire...
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87489
Karma: 10068
j'ai jamais été confronté à ce genre de problème, et d'ailleurs mon fournisseur d'énergie ce paie directement sur mon compte, donc à moins de ne pas avoir les fonds, et combien même cela arrivait, je ne pense pas que du jour au lendemain je me retrouverais privé d’électricité, si? 🤨

Contribution le : 13/08 22:57:35
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