|Kilroy1
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Comment lui dire...
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8 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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https://www.reddit.com/comments/1uv3hqn
Qu'elle a oublié de payer une facture d'électricité
Contribution le : 13/07 20:04:57
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|lsdYoYo
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
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Dommage, la facture des bougies va compromettre le paiement.
Belle mise en scène.
Contribution le : 14/07 17:44:46
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|Crazy-13
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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j'ai jamais été confronté à ce genre de problème, et d'ailleurs mon fournisseur d'énergie ce paie directement sur mon compte, donc à moins de ne pas avoir les fonds, et combien même cela arrivait, je ne pense pas que du jour au lendemain je me retrouverais privé d’électricité, si?
Contribution le : 13/08 22:57:35
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