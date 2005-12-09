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Kilroy1 Comment lui dire... 8 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22374 Karma: 31089

https://www.reddit.com/comments/1uv3hqn



Afficher le spoil Qu'elle a oublié de payer une facture d'électricité

Contribution le : 13/07 20:04:57

lsdYoYo Re: Comment lui dire... 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 2960 Karma: 1903 Dommage, la facture des bougies va compromettre le paiement.



Belle mise en scène.

Contribution le : 14/07 17:44:46

Crazy-13 Re: Comment lui dire... 0 #3

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87489 Karma: 10068 j'ai jamais été confronté à ce genre de problème, et d'ailleurs mon fournisseur d'énergie ce paie directement sur mon compte, donc à moins de ne pas avoir les fonds, et combien même cela arrivait, je ne pense pas que du jour au lendemain je me retrouverais privé d’électricité, si?

Contribution le : 13/08 22:57:35