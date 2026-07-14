Garer sa Porsche au mauvais endroit



Membre Premium Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2176 Karma: 542

Gen IA ?

1. c'est quoi cette barre au niveau de l'avant du véhicule ? elle sort de sa place comment la voiture ?

2. c'est quoi le modèle de cette porsche ? normalement c'est écrit dessus, mais là c'est illisible (ya un espèce de gribouilli façon IA)

3. autres contenus de la "chaine" ?

4. mais c'est filmé de où ?

Contribution le : 14/07 00:27:10