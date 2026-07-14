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Bricci
Garer sa Porsche au mauvais endroit
 0  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3253
Karma: 11323
edit wiliwilliam: contenu généré par IA

https://instagram.com/p/DaiouXwgWMK

Contribution le : 13/07 23:33:51

Edité par Wiliwilliam sur 14/7/2026 9:40:41
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blahmeuh
Re: Garer sa Porsche au mauvais endroit
 2  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2176
Karma: 542
Gen IA ?
1. c'est quoi cette barre au niveau de l'avant du véhicule ? elle sort de sa place comment la voiture ?
2. c'est quoi le modèle de cette porsche ? normalement c'est écrit dessus, mais là c'est illisible (ya un espèce de gribouilli façon IA)
3. autres contenus de la "chaine" ?
4. mais c'est filmé de où ?

Contribution le : 14/07 00:27:10
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Yazguen
Re: Garer sa Porsche au mauvais endroit
 1  #3
Membre Premium
Inscrit: 18/02/2005 18:32
Post(s): 16515
Karma: 17091
Bien sur que c'est de l'IA, j'espère que tu le sais Bricci

Contribution le : 14/07 09:20:03
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JackVance
Re: Garer sa Porsche au mauvais endroit
 2  #4
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1141
Karma: 1163
Citation :

@Yazguen a écrit:
Bien sur que c'est de l'IA, j'espère que tu le sais Bricci


Ben là faudrait être aveugle pour pas le voir ! 😅

Contribution le : 14/07 09:30:26
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