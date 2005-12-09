Pente raide en VTT



Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87489 Karma: 10068



Ici, même s'il n'y a pas d'arbre autour dans lequel s'encastrer, je ne suis pas certain d'arriver jusqu'en bas sans chuter.

En tout cas, ça doit procurer de sacrées sensations ; dommage que je n'aie plus ce grain de folie qu'on a quand on est plus jeune, sans la conscience du danger. Dans un bois près de chez moi, il y avait une belle descente à prendre ainsi en deux-roues. Le problème, c'est que si, une fois lancé dedans, tu prenais peur et freinais, tu finissais au tas.Ici, même s'il n'y a pas d'arbre autour dans lequel s'encastrer, je ne suis pas certain d'arriver jusqu'en bas sans chuter.En tout cas, ça doit procurer de sacrées sensations ; dommage que je n'aie plus ce grain de folie qu'on a quand on est plus jeune, sans la conscience du danger.

Contribution le : 13/08 23:03:35