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Bricci
Pente raide en VTT
 1  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3253
Karma: 11336

https://instagram.com/p/DXeI7jNjddY

Contribution le : 13/07 23:50:32
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blahmeuh
Re: Pente raide en VTT
 2  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2182
Karma: 546
mmm... le format vidéo et l'élongation verticale exagère l'impression donnée par cette descente

Contribution le : 14/07 00:17:12
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Crazy-13
Re: Pente raide en VTT
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87489
Karma: 10068
Dans un bois près de chez moi, il y avait une belle descente à prendre ainsi en deux-roues. Le problème, c'est que si, une fois lancé dedans, tu prenais peur et freinais, tu finissais au tas.
Ici, même s'il n'y a pas d'arbre autour dans lequel s'encastrer, je ne suis pas certain d'arriver jusqu'en bas sans chuter. 😬
En tout cas, ça doit procurer de sacrées sensations ; dommage que je n'aie plus ce grain de folie qu'on a quand on est plus jeune, sans la conscience du danger.

Contribution le : 13/08 23:03:35
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