|Bricci
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Pente raide en VTT
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1 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : 13/07 23:50:32
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|blahmeuh
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2 #2
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Membre Premium
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mmm... le format vidéo et l'élongation verticale exagère l'impression donnée par cette descente
Contribution le : 14/07 00:17:12
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|Crazy-13
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Dans un bois près de chez moi, il y avait une belle descente à prendre ainsi en deux-roues. Le problème, c'est que si, une fois lancé dedans, tu prenais peur et freinais, tu finissais au tas.
Ici, même s'il n'y a pas d'arbre autour dans lequel s'encastrer, je ne suis pas certain d'arriver jusqu'en bas sans chuter.
En tout cas, ça doit procurer de sacrées sensations ; dommage que je n'aie plus ce grain de folie qu'on a quand on est plus jeune, sans la conscience du danger.
Contribution le : 13/08 23:03:35
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