En quête d'audimat



Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87477 Karma: 10066

J'ai toujours trouvé ça suspect que, comme par hasard, durant la présence des journalistes, il se passe toujours tout un tas de choses à filmer. C'est mis en scène de la même manière que les reportages animaliers : doit-on en conclure qu'ils considèrent les jeunes de banlieue comme étant des animaux sauvages ?

Contribution le : 13/08 23:08:36