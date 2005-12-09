|vivaberthaga
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En quête d'audimat
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7 #1
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
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En France, une équipe de l’émission Enquête d’Action a été filmée en train de mettre en scène une scène de poursuite avec des policiers
Et ils osent s'étonner de la chute de confiance des français envers "l'information" télévisée...
Contribution le : 13/07 23:53:47
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|Nyark_Nyark
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2 #2
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Je masterise !
Inscrit: 29/01/2015 14:41
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C'est plutôt rassurant, ça veut dire qu'on manque cruellement de vrais délinquants.
Contribution le : 14/07 14:41:01
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|lsdYoYo
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1 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
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@Nyark_Nyark Ou de journalistes honnêtes...
Contribution le : 14/07 17:14:55
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|Crazy-13
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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J'ai toujours trouvé ça suspect que, comme par hasard, durant la présence des journalistes, il se passe toujours tout un tas de choses à filmer. C'est mis en scène de la même manière que les reportages animaliers : doit-on en conclure qu'ils considèrent les jeunes de banlieue comme étant des animaux sauvages ?
Contribution le : 13/08 23:08:36
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