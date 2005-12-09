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vivaberthaga
En quête d'audimat
 7  #1
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3864
Karma: 3873
En France, une équipe de l’émission Enquête d’Action a été filmée en train de mettre en scène une scène de poursuite avec des policiers


Et ils osent s'étonner de la chute de confiance des français envers "l'information" télévisée...

Contribution le : 13/07 23:53:47
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Nyark_Nyark
Re: En quête d'audimat
 2  #2
Je masterise !
Inscrit: 29/01/2015 14:41
Post(s): 2971
Karma: 1881
C'est plutôt rassurant, ça veut dire qu'on manque cruellement de vrais délinquants. 🙂

Contribution le : 14/07 14:41:01
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lsdYoYo
Re: En quête d'audimat
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2959
Karma: 1903
@Nyark_Nyark Ou de journalistes honnêtes...

Contribution le : 14/07 17:14:55
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Crazy-13
Re: En quête d'audimat
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87477
Karma: 10066
J'ai toujours trouvé ça suspect que, comme par hasard, durant la présence des journalistes, il se passe toujours tout un tas de choses à filmer. C'est mis en scène de la même manière que les reportages animaliers : doit-on en conclure qu'ils considèrent les jeunes de banlieue comme étant des animaux sauvages ?

Contribution le : 13/08 23:08:36
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