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Kilroy1
Direction la cantine
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22375
Karma: 31093

https://www.reddit.com/comments/1uvc22h

Une famille râton laveur en quête de nourriture le matin dans un jardin

Contribution le : 14/07 10:06:35
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Wiliwilliam
Re: Direction la cantine
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41537
Karma: 21385
Trop mignon. Par contre pas sur que ce soit une bonne idée 😅

Contribution le : 14/07 10:15:18
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FefefeuJejejeu
Re: Direction la cantine
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
Post(s): 2090
Karma: 1318
Citation :

@Wiliwilliam a écrit:
Trop mignon.


Effectivement : en France c'est un espèce invasive qui occupe les niches écologiques des loutres et des castors depuis qu'ils ont été introduit comme animaux de compagnie.

Contribution le : 14/07 14:53:10
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