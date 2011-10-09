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Kilroy1 Direction la cantine 4 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22375 Karma: 31093

https://www.reddit.com/comments/1uvc22h



Une famille râton laveur en quête de nourriture le matin dans un jardin Une famille râton laveur en quête de nourriture le matin dans un jardin

Contribution le : 14/07 10:06:35

Wiliwilliam Re: Direction la cantine 0 #2

Je poste trop Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 41537 Karma: 21385 Trop mignon. Par contre pas sur que ce soit une bonne idée

Contribution le : 14/07 10:15:18

FefefeuJejejeu Re: Direction la cantine 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 18/03/2016 21:26 Post(s): 2090 Karma: 1318

@Wiliwilliam a écrit:

Trop mignon.



Effectivement : en France c'est un espèce invasive qui occupe les niches écologiques des loutres et des castors depuis qu'ils ont été introduit comme animaux de compagnie. Citation :Effectivement : en France c'est un espèce invasive qui occupe les niches écologiques des loutres et des castors depuis qu'ils ont été introduit comme animaux de compagnie.

Contribution le : 14/07 14:53:10