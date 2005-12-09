Incendie de la forêt de Fontainebleau depuis un camion de pompier
|Kilroy1
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Incendie de la forêt de Fontainebleau depuis un camion de pompier
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3 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : 14/07 10:17:05
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|Crazy-13
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Le problème qui peut survenir lorsqu'on traverse un incendie avec un véhicule thermique, c'est le manque d'oxygène, ce qui pourrait immobiliser le véhicule au milieu des flammes.
Contribution le : 13/08 23:13:37
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