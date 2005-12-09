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Kilroy1
Incendie de la forêt de Fontainebleau depuis un camion de pompier
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22377
Karma: 31100

https://www.reddit.com/comments/1uvpdbp

Contribution le : 14/07 10:17:05
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Crazy-13
Re: Incendie de la forêt de Fontainebleau depuis un camion de pompier
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87506
Karma: 10072
Le problème qui peut survenir lorsqu'on traverse un incendie avec un véhicule thermique, c'est le manque d'oxygène, ce qui pourrait immobiliser le véhicule au milieu des flammes.

Contribution le : 13/08 23:13:37
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