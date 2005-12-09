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Kilroy1 Incendie de la forêt de Fontainebleau depuis un camion de pompier 3 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22377 Karma: 31100

https://www.reddit.com/comments/1uvpdbp

Contribution le : 14/07 10:17:05

Crazy-13 Re: Incendie de la forêt de Fontainebleau depuis un camion de pompier 0 #2

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87506 Karma: 10072 Le problème qui peut survenir lorsqu'on traverse un incendie avec un véhicule thermique, c'est le manque d'oxygène, ce qui pourrait immobiliser le véhicule au milieu des flammes.

Contribution le : 13/08 23:13:37