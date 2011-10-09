|Kilroy1
|
Pas moyen de faire un câlin tranquille
|
5 #1
|
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22374
Karma: 31092
|
https://www.reddit.com/comments/1uvzn01
2 petites chouettes sont dérangées par 2 écureuils qui veulent jouer ou pire
Contribution le : 14/07 10:32:27
|Signaler
|blahmeuh
|
1 #2
|
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2184
Karma: 546
|
les hiboux, ça bouffe pas des écureuils par hasard ?
Contribution le : 14/07 13:17:29
|Signaler
|Wiliwilliam
|
3 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41537
Karma: 21385
|
@blahmeuh pas ceux là, parce qu'ils sont chouettes.
Contribution le : 14/07 13:27:38
|Signaler
|domi13180
|
0 #4
|
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1967
Karma: 5353
|
Contribution le : 14/07 19:09:11
|Signaler