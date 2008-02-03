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Kilroy1
Agressé par un punk en pays Aztèque
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22344
Karma: 31012

https://www.reddit.com/comments/1uvts0i

Il s'agit en fait d'une Pénélope panachée

Contribution le : 14/07 10:45:34
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JackVance
Re: Agressé par un punk en pays Aztèque
 2  #2
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1139
Karma: 1163



Elle défend les terres Aztèques de l'envahisseur Brésilien, c'est normal...

Contribution le : 14/07 10:54:07
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Inkonito
Re: Agressé par un punk en pays Aztèque
 1  #3
Je m'installe
Inscrit: 01/02/2020 12:52
Post(s): 159
Karma: 146
Ces petites bêtes courent vachement rapidement.

Contribution le : 14/07 14:21:16
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