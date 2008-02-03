Plonger dans un seau d'eau



Je suis accro Inscrit: 03/02/2008 16:42 Post(s): 1140 Karma: 1163

Avoir la tête dans le seau, c’est le moment après que le corps a dit non, aussi après avoir dit oui – à un verre de trop, puis un autre, puis encore un petit dernier pour la route. Le foie supplie, le cerveau clignote, l’estomac gargouille tel la plomberie fatiguée d’un hôtel borgne. La tête ne tient plus droite, les yeux sont en couilles d’hirondelle, le monde tangue et le moindre son est un refrain de gangsta rap. Et, comme pour le meilleur des bâtisseurs-maçons, Compagnon du devoir, le seau devient indispensable. Citation :

Contribution le : 14/07 10:58:25