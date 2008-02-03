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Kilroy1
Plonger dans un seau d'eau
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22350
Karma: 31016

https://www.reddit.com/comments/1uvvwio
Quand t'es pas magicien, ça marche pas

Contribution le : 14/07 10:54:19
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JackVance
Re: Plonger dans un seau d'eau
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1140
Karma: 1163
Citation :
Avoir la tête dans le seau, c’est le moment après que le corps a dit non, aussi après avoir dit oui – à un verre de trop, puis un autre, puis encore un petit dernier pour la route. Le foie supplie, le cerveau clignote, l’estomac gargouille tel la plomberie fatiguée d’un hôtel borgne. La tête ne tient plus droite, les yeux sont en couilles d’hirondelle, le monde tangue et le moindre son est un refrain de gangsta rap. Et, comme pour le meilleur des bâtisseurs-maçons, Compagnon du devoir, le seau devient indispensable.

Contribution le : 14/07 10:58:25
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Wiliwilliam
Re: Plonger dans un seau d'eau
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41522
Karma: 21379
il a dû se casser les poignets 😑

Contribution le : 14/07 11:41:24
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blahmeuh
Re: Plonger dans un seau d'eau
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2176
Karma: 542
Il s'est cru dans portal.

Contribution le : 14/07 13:14:21
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