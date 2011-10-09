Amitié entre Yaren une cigogne et l'oncle Adem en Turquie
|Kilroy1
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Amitié entre Yaren une cigogne et l'oncle Adem en Turquie
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4 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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15 ans que cela dure, quelle migre pour se poser sur son bateau !
Contribution le : 14/07 11:10:57
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|Wiliwilliam
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2 #2
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Je poste trop
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Amitié je sais pas, mais un rituel qui doit être incroyable à vivre
Contribution le : 14/07 11:57:42
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