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Kilroy1
Amitié entre Yaren une cigogne et l'oncle Adem en Turquie
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22374
Karma: 31092

15 ans que cela dure, quelle migre pour se poser sur son bateau !

Contribution le : 14/07 11:10:57
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Wiliwilliam
Re: Amitié entre Yaren une cigogne et l'oncle Adem en Turquie
 2  #2
Je poste trop
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41536
Karma: 21385
Amitié je sais pas, mais un rituel qui doit être incroyable à vivre 🙂

Contribution le : 14/07 11:57:42
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