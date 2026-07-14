Idée rafraîchissante à la con

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Edit pour @Lantiponner et les recherches : une femme suspendue à une corde se fait tirer par les pieds pour augmenter le momentum du balancier et atterrir dans la rivière en dessous, mais tout ne se passe pas comme prévu

Contribution le : 14/07 11:15:15