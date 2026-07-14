Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Daniellou
Idée rafraîchissante à la con
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2684
Karma: 5663

Edit pour @Lantiponner et les recherches : une femme suspendue à une corde se fait tirer par les pieds pour augmenter le momentum du balancier et atterrir dans la rivière en dessous, mais tout ne se passe pas comme prévu

Contribution le : 14/07 11:15:15
Signaler

JackVance
Re: Idée rafraîchissante à la con
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1142
Karma: 1163
Les données :

• 8 jeunes hommes décérébrés (ou alcoolisés)
• 1 jeune fille un peu fragile et insouciante (ou alcoolisée)
• Perdus dans la nature avec (à priori) pas grand monde autour
• Ca se passe en Russie


Conclusion :

Se casser la gueule est le moins pire qu'il puisse arriver à cette demoiselle.

Contribution le : 14/07 11:22:05
Signaler

Lantiponner
Re: Idée rafraîchissante à la con
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 715
Karma: 706
@Daniellou
Tu veux bien mettre des mots clés dans tes posts stp ? Sinon c'est l'enfer pour les recherches.


Edit : @Daniellou
Ce n'est pas juste pour moi, c'est pour tout le monde. 😕

Contribution le : 14/07 12:39:09

Edité par Lantiponner sur 14/7/2026 23:13:57
Signaler

blahmeuh
Re: Idée rafraîchissante à la con
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2184
Karma: 546
@JackVance hum.. qu'est-ce qui pourrait être pire selon toi ? ^^

Contribution le : 14/07 13:13:26
Signaler

domi13180
Re: Idée rafraîchissante à la con
 0  #5
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1967
Karma: 5353
Citation :

@blahmeuh a écrit:
@JackVance hum.. qu'est-ce qui pourrait être pire selon toi ? ^^

Se faire ensuite tirer pas par les pieds par les 8 jeunes hommes décérébrés.

Contribution le : 14/07 19:13:10
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.