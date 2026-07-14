|Daniellou
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Idée rafraîchissante à la con
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2 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Edit pour @Lantiponner et les recherches : une femme suspendue à une corde se fait tirer par les pieds pour augmenter le momentum du balancier et atterrir dans la rivière en dessous, mais tout ne se passe pas comme prévu
Contribution le : 14/07 11:15:15
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|JackVance
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0 #2
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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Les données :
• 8 jeunes hommes décérébrés (ou alcoolisés)
• 1 jeune fille un peu fragile et insouciante (ou alcoolisée)
• Perdus dans la nature avec (à priori) pas grand monde autour
• Ca se passe en Russie
Conclusion :
Se casser la gueule est le moins pire qu'il puisse arriver à cette demoiselle.
Contribution le : 14/07 11:22:05
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|Lantiponner
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0 #3
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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@Daniellou
Tu veux bien mettre des mots clés dans tes posts stp ? Sinon c'est l'enfer pour les recherches.
Edit : @Daniellou
Ce n'est pas juste pour moi, c'est pour tout le monde.
Contribution le : 14/07 12:39:09
Edité par Lantiponner sur 14/7/2026 23:13:57
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|blahmeuh
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0 #4
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Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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@JackVance hum.. qu'est-ce qui pourrait être pire selon toi ? ^^
Contribution le : 14/07 13:13:26
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|domi13180
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0 #5
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Citation :
Se faire ensuite tirer pas par les pieds par les 8 jeunes hommes décérébrés.
Contribution le : 14/07 19:13:10
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