Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



ale37mar
Une baleine allaite son baleineau
 9  #1
Je suis accro
Inscrit: 21/11/2011 10:24
Post(s): 680
Karma: 884
Le lait de baleine est très épais, sinon il se disperserait dans l'eau.


Contribution le : 14/07 11:16:47
Signaler

Kilroy1
Re: Une baleine allaite son baleineau
 2  #2
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22374
Karma: 31092
La vache, j'avais jamais vu ça 😲

Contribution le : 14/07 11:32:14
Signaler

JackVance
Re: Une baleine allaite son baleineau
 2  #3
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1142
Karma: 1163
Citation :
Produit à partir des réserves de graisse de la femelle, le lait des baleines est un véritable concentré d'énergie : il renferme entre 13 % et 53 % de matières grasses, contre environ 4 % pour le lait humain. Cette densité calorique permet au petit d'augmenter rapidement sa masse : chez le rorqual bleu, le baleineau peut prendre près de 80 kg par jour au cours de la période d'allaitement.

Certaines mères peuvent produire des quantités impressionnantes : les glandes mammaires des rorquals bleus peuvent atteindre 1,5 m de long et produire jusqu'à 200 litres de lait par jour, avec un taux de gras de 35 à 50 %. Ces adaptations sont essentielles pour soutenir la croissance fulgurante du jeune.



Wahou, merci, ça m'a permis de me renseigner sur un sujet que je n'avais jamais eu la curiosité d'aller chercher.

Contribution le : 14/07 11:45:00
Signaler

Wiliwilliam
Re: Une baleine allaite son baleineau
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41537
Karma: 21385
idem! c'est très impressionnant

Contribution le : 14/07 11:54:31
Signaler

FefefeuJejejeu
Re: Une baleine allaite son baleineau
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
Post(s): 2090
Karma: 1318
Les mamelles c'est pas très hydrodynamique.

Contribution le : 14/07 14:47:25
Signaler

lsdYoYo
Re: Une baleine allaite son baleineau
 0  #6
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2960
Karma: 1903
Citation :

@Kilroy1 a écrit:
La vache, j'avais jamais vu ça 😲

Interjection bien choisie.

Contribution le : 14/07 17:10:57
Signaler

Yazguen
Re: Une baleine allaite son baleineau
 1  #7
Membre Premium
Inscrit: 18/02/2005 18:32
Post(s): 16517
Karma: 17092
200 litres de lait par jour !!! attend mais il faut faire des immenses fermes dans nos campagnes et y mettre des baleines laitières.
Mais bon c'est encore une fois une IA

Contribution le : 14/07 18:40:55
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.