|ale37mar
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Une baleine allaite son baleineau
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9 #1
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Je suis accro
Inscrit: 21/11/2011 10:24
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Le lait de baleine est très épais, sinon il se disperserait dans l'eau.
Contribution le : 14/07 11:16:47
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|Kilroy1
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2 #2
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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La vache, j'avais jamais vu ça
Contribution le : 14/07 11:32:14
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|JackVance
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2 #3
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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Citation :
Produit à partir des réserves de graisse de la femelle, le lait des baleines est un véritable concentré d'énergie : il renferme entre 13 % et 53 % de matières grasses, contre environ 4 % pour le lait humain. Cette densité calorique permet au petit d'augmenter rapidement sa masse : chez le rorqual bleu, le baleineau peut prendre près de 80 kg par jour au cours de la période d'allaitement.
Wahou, merci, ça m'a permis de me renseigner sur un sujet que je n'avais jamais eu la curiosité d'aller chercher.
Contribution le : 14/07 11:45:00
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|Wiliwilliam
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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idem! c'est très impressionnant
Contribution le : 14/07 11:54:31
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|FefefeuJejejeu
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0 #5
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
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Les mamelles c'est pas très hydrodynamique.
Contribution le : 14/07 14:47:25
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|lsdYoYo
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0 #6
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Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
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Citation :
Interjection bien choisie.
Contribution le : 14/07 17:10:57
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|Yazguen
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1 #7
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Membre Premium
Inscrit: 18/02/2005 18:32
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200 litres de lait par jour !!! attend mais il faut faire des immenses fermes dans nos campagnes et y mettre des baleines laitières.
Mais bon c'est encore une fois une IA
Contribution le : 14/07 18:40:55
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