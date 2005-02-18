Une baleine allaite son baleineau



Je suis accro Inscrit: 03/02/2008 16:42 Post(s): 1142 Karma: 1163

Produit à partir des réserves de graisse de la femelle, le lait des baleines est un véritable concentré d'énergie : il renferme entre 13 % et 53 % de matières grasses, contre environ 4 % pour le lait humain. Cette densité calorique permet au petit d'augmenter rapidement sa masse : chez le rorqual bleu, le baleineau peut prendre près de 80 kg par jour au cours de la période d'allaitement.



Certaines mères peuvent produire des quantités impressionnantes : les glandes mammaires des rorquals bleus peuvent atteindre 1,5 m de long et produire jusqu'à 200 litres de lait par jour, avec un taux de gras de 35 à 50 %. Ces adaptations sont essentielles pour soutenir la croissance fulgurante du jeune.





Wahou, merci, ça m'a permis de me renseigner sur un sujet que je n'avais jamais eu la curiosité d'aller chercher. Citation :Wahou, merci, ça m'a permis de me renseigner sur un sujet que je n'avais jamais eu la curiosité d'aller chercher.

Contribution le : 14/07 11:45:00