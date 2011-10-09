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Kilroy1 Mécanique en bois 6 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22377 Karma: 31100

https://www.reddit.com/comments/1uvq3ki

Contribution le : 14/07 11:29:24

Wiliwilliam Re: Mécanique en bois 0 #2

Je poste trop Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 41541 Karma: 21386 ouai ouai! on le voit le moteur électrique à droite

Contribution le : 14/07 11:55:13

lebibix Re: Mécanique en bois 2 #3

Je suis accro Inscrit: 31/12/2011 18:17 Post(s): 596 Karma: 281 Ca reste un boulot de fou de faire toute ces pièces et qu'elles s'emboîtent correctement

Contribution le : 14/07 12:10:20