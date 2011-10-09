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Kilroy1
Mécanique en bois
 6  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22377
Karma: 31100

https://www.reddit.com/comments/1uvq3ki

Contribution le : 14/07 11:29:24
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Wiliwilliam
Re: Mécanique en bois
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41541
Karma: 21386
ouai ouai! on le voit le moteur électrique à droite 😂

Contribution le : 14/07 11:55:13
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lebibix
Re: Mécanique en bois
 2  #3
Je suis accro
Inscrit: 31/12/2011 18:17
Post(s): 596
Karma: 281
Ca reste un boulot de fou de faire toute ces pièces et qu'elles s'emboîtent correctement

Contribution le : 14/07 12:10:20
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