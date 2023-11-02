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Akira2023
De Michel à France : Michel Berger & France Gall dans un concert hommage en 2027 en tournée
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Inscrit: 02/11/2023 12:58
Post(s): 85


De Michel à France célèbre les plus belles chansons de Michel Berger et France Gall à La Seine Musicale

De Michel à France est le nouveau concert hommage consacré à Michel Berger et France Gall, à découvrir à La Seine Musicale le 16 janvier 2027 à 20h30, avant une tournée dans toute la France. Le spectacle revisite les plus grands succès du célèbre duo, parmi lesquels Babacar, Résiste, Évidemment, La Groupie du pianiste, Tout pour la musique et Quelques mots d'amour. Une soirée riche en émotions, portée par des musiciens et des interprètes passionnés, qui célèbrent l'un des plus beaux répertoires de la chanson française.

toutes les infos sur la page officielle de la tournée


TEASER OFFICIEL | DE MICHEL À FRANCE | TRIBUTE À MICHEL BERGER ET FRANCE GALL

Contribution le : 14/07 13:15:04
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