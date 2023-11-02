De Michel à France : Michel Berger & France Gall dans un concert hommage en 2027 en tournée

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De Michel à France célèbre les plus belles chansons de Michel Berger et France Gall à La Seine Musicale



De Michel à France est le nouveau concert hommage consacré à Michel Berger et France Gall, à découvrir à La Seine Musicale le 16 janvier 2027 à 20h30, avant une tournée dans toute la France. Le spectacle revisite les plus grands succès du célèbre duo, parmi lesquels Babacar, Résiste, Évidemment, La Groupie du pianiste, Tout pour la musique et Quelques mots d'amour. Une soirée riche en émotions, portée par des musiciens et des interprètes passionnés, qui célèbrent l'un des plus beaux répertoires de la chanson française.



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TEASER OFFICIEL | DE MICHEL À FRANCE | TRIBUTE À MICHEL BERGER ET FRANCE GALL De Michel à France célèbre les plus belles chansons de Michel Berger et France Gall à La Seine MusicaleDe Michel à France est le nouveau concert hommage consacré à Michel Berger et France Gall, à découvrir à La Seine Musicale le 16 janvier 2027 à 20h30, avant une tournée dans toute la France. Le spectacle revisite les plus grands succès du célèbre duo, parmi lesquels Babacar, Résiste, Évidemment, La Groupie du pianiste, Tout pour la musique et Quelques mots d'amour. Une soirée riche en émotions, portée par des musiciens et des interprètes passionnés, qui célèbrent l'un des plus beaux répertoires de la chanson française.toutes les infos sur la page officielle de la tournée TEASER OFFICIEL | DE MICHEL À FRANCE | TRIBUTE À MICHEL BERGER ET FRANCE GALL

Contribution le : 14/07 13:15:04