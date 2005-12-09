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Asmodee88 Un chien ramène beaucoup la balle 7 #1

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 1474 Karma: 1643 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 14/07 14:26:08

JackVance Re: Un chien ramène beaucoup la balle 3 #3

Je suis accro Inscrit: 03/02/2008 16:42 Post(s): 1142 Karma: 1163



Noté 4.8/5 sur Google.



Je vous met le lien au cas où :



Parc de Vermilloux-sur-Joux D'ailleurs, si vous désirez y aller, c'est le parc de Vermilloux-sur-Joux dans le 42, et ce chien est une attraction reconnue, cela fait 8ans qu'il va chercher la balle 24h/24 et 7j/7.Noté 4.8/5 sur Google.Je vous met le lien au cas où :

Contribution le : 14/07 15:58:33

Crazy-13 Re: Un chien ramène beaucoup la balle 0 #5

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87506 Karma: 10072 entre 0:55 et 1:00 j'ai vraiment cru qu'il avait enfin compris qu'il ne lui fallait pas lâcher la balle dans la pente, et plutôt chercher à ce que son maître la prenne en main, mais non, visiblement il peut encore continuer de faire ça en boucle.

Contribution le : 13/08 23:28:11