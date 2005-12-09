Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Asmodee88
Un chien ramène beaucoup la balle
 7  #1
Je suis accro
Inscrit: 17/11/2016 14:10
Post(s): 1474
Karma: 1643

Contribution le : 14/07 14:26:08
Signaler

vivaberthaga
Re: Un chien ramène beaucoup la balle
 2  #2
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3869
Karma: 3875
il était un chien qui s'appelerio Sisyphe

Contribution le : 14/07 15:32:15
Signaler

JackVance
Re: Un chien ramène beaucoup la balle
 3  #3
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1142
Karma: 1163
D'ailleurs, si vous désirez y aller, c'est le parc de Vermilloux-sur-Joux dans le 42, et ce chien est une attraction reconnue, cela fait 8ans qu'il va chercher la balle 24h/24 et 7j/7.

Noté 4.8/5 sur Google.

Je vous met le lien au cas où :

Parc de Vermilloux-sur-Joux

Contribution le : 14/07 15:58:33
Signaler

blahmeuh
Re: Un chien ramène beaucoup la balle
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2187
Karma: 548
probablement un pote à Rantanplan

Contribution le : 14/07 21:01:40
Signaler

Crazy-13
Re: Un chien ramène beaucoup la balle
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87506
Karma: 10072
entre 0:55 et 1:00 j'ai vraiment cru qu'il avait enfin compris qu'il ne lui fallait pas lâcher la balle dans la pente, et plutôt chercher à ce que son maître la prenne en main, mais non, visiblement il peut encore continuer de faire ça en boucle. 🥎

Contribution le : 13/08 23:28:11
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.