|Asmodee88
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Un chien ramène beaucoup la balle
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7 #1
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Je suis accro
Inscrit: 17/11/2016 14:10
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Contribution le : 14/07 14:26:08
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|vivaberthaga
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2 #2
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
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il était un chien qui s'appelerio Sisyphe
Contribution le : 14/07 15:32:15
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|JackVance
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3 #3
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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D'ailleurs, si vous désirez y aller, c'est le parc de Vermilloux-sur-Joux dans le 42, et ce chien est une attraction reconnue, cela fait 8ans qu'il va chercher la balle 24h/24 et 7j/7.
Noté 4.8/5 sur Google.
Je vous met le lien au cas où :
Parc de Vermilloux-sur-Joux
Contribution le : 14/07 15:58:33
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|blahmeuh
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0 #4
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Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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probablement un pote à Rantanplan
Contribution le : 14/07 21:01:40
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|Crazy-13
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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entre 0:55 et 1:00 j'ai vraiment cru qu'il avait enfin compris qu'il ne lui fallait pas lâcher la balle dans la pente, et plutôt chercher à ce que son maître la prenne en main, mais non, visiblement il peut encore continuer de faire ça en boucle.
Contribution le : 13/08 23:28:11
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