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Padma
Je retire mes enfants de votre centre
 8  #1
Je masterise !
Inscrit: 25/12/2015 15:30
Post(s): 2587
Karma: 4710

สมัยที่เล่น 7 ชั้นได้ครั้งแรก !

et je me thai d'ici avec eux.

Contribution le : 14/07 14:52:31
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blahmeuh
Re: Je retire mes enfants de votre centre
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2187
Karma: 548
une tour humaine aussi haute, c'est pour aller toucher les fils, là haut ?

Contribution le : 14/07 20:55:13
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Crazy-13
Re: Je retire mes enfants de votre centre
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87506
Karma: 10072
@blahmeuh non, c'est pour changer l'ampoule du lampadaire. 😁

Contribution le : 13/08 23:24:39
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