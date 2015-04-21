|Padma
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Travail de tambourin
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4 #1
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Je masterise !
Inscrit: 25/12/2015 15:30
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Le tambourin, ça peut être super technique, en fait.
Contribution le : 14/07 15:13:50
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|vivaberthaga
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2 #2
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
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@Padma ou super physique ...
Sport régional Le Tambourin
Contribution le : 14/07 15:42:56
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|Padma
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1 #3
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Je masterise !
Inscrit: 25/12/2015 15:30
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@vivaberthaga
Je suis de la région et je ne connaissais pas. Merci.
Contribution le : 14/07 15:45:48
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