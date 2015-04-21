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Padma Travail de tambourin 4 #1

Je masterise ! Inscrit: 25/12/2015 15:30 Post(s): 2586 Karma: 4708

Le tambourin, ça peut être super technique, en fait.

Contribution le : 14/07 15:13:50

vivaberthaga Re: Travail de tambourin 2 #2

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 3869 Karma: 3874 @Padma ou super physique ...



Sport régional Le Tambourin

Contribution le : 14/07 15:42:56

Padma Re: Travail de tambourin 1 #3

Je masterise ! Inscrit: 25/12/2015 15:30 Post(s): 2586 Karma: 4708 @vivaberthaga

Je suis de la région et je ne connaissais pas. Merci.

Contribution le : 14/07 15:45:48