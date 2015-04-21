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Padma
Travail de tambourin
 4  #1
Je masterise !
Inscrit: 25/12/2015 15:30
Post(s): 2586
Karma: 4708

Le tambourin, ça peut être super technique, en fait.

Contribution le : 14/07 15:13:50
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vivaberthaga
Re: Travail de tambourin
 2  #2
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3869
Karma: 3874
@Padma ou super physique ...

Sport régional Le Tambourin

Contribution le : 14/07 15:42:56
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Padma
Re: Travail de tambourin
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 25/12/2015 15:30
Post(s): 2586
Karma: 4708
@vivaberthaga
Je suis de la région et je ne connaissais pas. Merci.

Contribution le : 14/07 15:45:48
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