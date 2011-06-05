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Padma
Rencontre mignonne sur la corniche
 1  #1
Je masterise !
Inscrit: 25/12/2015 15:30
Post(s): 2586
Karma: 4710


Attendez la chute !

Contribution le : 14/07 15:25:18
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alfosynchro
Re: Rencontre mignonne sur la corniche
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21105
Karma: 8801
Les risques du métier.

Contribution le : 14/07 15:55:53
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Wiliwilliam
Re: Rencontre mignonne sur la corniche
 2  #3
Je poste trop
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41538
Karma: 21385
C'est déjà passé mais je ne retrouve pas la vidéo. J'avais même posté la vidéo du point de vue du chien 😅

Contribution le : 14/07 17:23:50
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Gog077
Re: Rencontre mignonne sur la corniche
 1  #4
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2788
Karma: 1558
Déjà tombée

Contribution le : 15/07 04:26:05
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