|Daniellou
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Gratouiller des cervidés
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10 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Une main humaine gratte des chevreuils/daims/cerfs tachetés qui prennent visiblement beaucoup de plaisir
Contribution le : 14/07 21:42:49
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|Crazy-13
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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On a souvent l'image de bois froids et durs, mais en réalité, quand ils poussent, c'est tout le contraire. J'ai eu l'occasion d'en toucher une fois et j'avais été surpris de voir que c'était chaud et doux au toucher. C'est une partie bien vivante recouverte d'un fin duvet!
Contribution le : 13/08 23:21:45
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|Mamethis
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1 #3
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Je suis accro
Inscrit: 03/11/2004 10:54
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Ils ont l'air tout gentils : C'est la crème des cerfs !
Contribution le : 14/08 09:08:46
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