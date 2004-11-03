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Daniellou Gratouiller des cervidés 10 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2684 Karma: 5660 Vous navigateur est trop vieux



Une main humaine gratte des chevreuils/daims/cerfs tachetés qui prennent visiblement beaucoup de plaisir

Contribution le : 14/07 21:42:49

Crazy-13 Re: Gratouiller des cervidés 0 #2

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87489 Karma: 10068 On a souvent l'image de bois froids et durs, mais en réalité, quand ils poussent, c'est tout le contraire. J'ai eu l'occasion d'en toucher une fois et j'avais été surpris de voir que c'était chaud et doux au toucher. C'est une partie bien vivante recouverte d'un fin duvet!

Contribution le : 13/08 23:21:45

Mamethis Re: Gratouiller des cervidés 1 #3

Je suis accro Inscrit: 03/11/2004 10:54 Post(s): 721 Karma: 1248 Ils ont l'air tout gentils : C'est la crème des cerfs !

Contribution le : 14/08 09:08:46