Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Daniellou
Gratouiller des cervidés
 10  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2684
Karma: 5660


Une main humaine gratte des chevreuils/daims/cerfs tachetés qui prennent visiblement beaucoup de plaisir

Contribution le : 14/07 21:42:49
Signaler

Crazy-13
Re: Gratouiller des cervidés
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87489
Karma: 10068
On a souvent l'image de bois froids et durs, mais en réalité, quand ils poussent, c'est tout le contraire. J'ai eu l'occasion d'en toucher une fois et j'avais été surpris de voir que c'était chaud et doux au toucher. C'est une partie bien vivante recouverte d'un fin duvet! 🥰🦌

Contribution le : 13/08 23:21:45
Signaler

Mamethis
Re: Gratouiller des cervidés
 1  #3
Je suis accro
Inscrit: 03/11/2004 10:54
Post(s): 721
Karma: 1248
Ils ont l'air tout gentils : C'est la crème des cerfs !

Contribution le : 14/08 09:08:46
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.